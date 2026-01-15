Xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng từ Iran?

TPO - Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng hành động quân sự ở Trung Đông, nói rằng ông đang tiếp tục theo dõi diễn biến, nhưng cho biết chính quyền Mỹ đã nhận được một số "tuyên bố rất tốt" từ Iran.

Trước đó, ngày 14/1, một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang rút dần lực lượng khỏi các căn cứ trọng yếu ở Trung Đông như một biện pháp phòng ngừa trước tình trạng căng thẳng leo thang.

Anh cũng được cho là đang rút một số nhân viên khỏi căn cứ không quân ở Qatar, tờ The I Paper đưa tin, nhưng Bộ Quốc phòng Anh chưa xác nhận thông tin này.

"Tất cả các tín hiệu đều cho thấy một cuộc tấn công của Mỹ sắp xảy ra, nhưng đó cũng là cách chính quyền này hành xử để khiến mọi người luôn trong tình trạng cảnh giác. Sự khó đoán là một phần của chiến lược”, một quan chức quân sự phương Tây nói với Reuters.

Qatar cho biết, việc rút quân khỏi căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, "đang được thực hiện để đề phòng trước tình hình căng thẳng khu vực hiện tại". Ba nhà ngoại giao xác nhận, một số nhân viên đã được lệnh rời khỏi căn cứ, nhưng không có dấu hiệu cho thấy một lượng lớn binh lính sẽ được đưa bằng xe buýt đến một sân vận động bóng đá và trung tâm mua sắm, như đã xảy ra vài giờ trước cuộc tấn công tên lửa của Iran năm ngoái.

Hai quan chức châu Âu nhận định, sự can thiệp quân sự của Mỹ có thể diễn ra trong 24 giờ tới. Một quan chức Israel cũng xác nhận dường như Tổng thống Trump đã quyết định can thiệp, mặc dù phạm vi và thời điểm vẫn chưa rõ ràng.

Từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông đang áp dụng lập trường chờ đợi và quan sát đối với tình hình ở Iran. Theo ông Trump, Washington đã nhận được một số thông tin tích cực từ Tehran, nhưng ông không cung cấp thông tin chi tiết.

Ngày 14/1, tại thủ đô Tehran đã diễn ra tang lễ của các nhân viên an ninh thiệt mạng trong làn sóng biểu tình. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Các cuộc biểu tình bùng phát ở Iran hồi cuối tháng 12/2025 và nhanh chóng lan rộng trên khắp cả nước, khiến Mỹ bày tỏ lo ngại. Nhưng Reuters dẫn lời một quan chức phương Tây cho biết, bộ máy an ninh của Iran dường như vẫn đang kiểm soát được tình hình.

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 14/1 đã phát sóng cảnh quay về các tang lễ tập thể dành cho những người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ở Tehran, Isfahan, Bushehr và các thành phố khác.

Người dân vẫy cờ và hình ảnh của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, giơ cao các biểu ngữ với khẩu hiệu chống bạo loạn. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói trong một cuộc họp nội các, rằng chừng nào chính phủ còn nhận được sự ủng hộ của người dân, “thì mọi nỗ lực can thiệp của đối phương nhằm vào Iran đều sẽ thất bại”.

Truyền thông ngày 14/1 đưa tin, lãnh đạo cơ quan an ninh Iran đã nói chuyện với Ngoại trưởng Qatar. Trong khi Ngoại trưởng Iran đã nói chuyện với người đồng cấp Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), và cho biết "tình hình đã ổn định".