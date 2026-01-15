Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Mỹ Trump điện đàm với quyền Tổng thống Venezuela

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm với quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, sau đó hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc trao đổi là tích cực.

ap26014728607173.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 14/1. (Ảnh: AP)

Bà Rodriguez đảm nhiệm cương vị tổng thống lâm thời từ đầu tháng này, sau khi lực lượng Mỹ triển khai chiến dịch đột kích để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và đưa ông sang Mỹ để xét xử với cáo buộc liên quan đến ma túy.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 14/1, Tổng thống Trump cho biết hai bên đã thảo luận về dầu mỏ, khoáng sản, thương mại và an ninh, trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực “giúp Venezuela ổn định và phục hồi”.

Cuộc điện đàm đánh dấu thay đổi ngoại giao mạnh mẽ giữa hai nước sau thời gian dài căng thẳng, nhất là từ khi Mỹ ném bom tàu mà họ cáo buộc chở ma tuý trên biển và áp các biện pháp trừng phạt ngành dầu mỏ Venezuela.

Chính quyền của Tổng thống Trump đang rất quan tâm đến trữ lượng dầu mỏ khổng lồ nhưng đang được khai thác rất ít của quốc gia này.

Bà Rodriguez cho biết cuộc điện đàm diễn ra hiệu quả và lịch sự, đồng thời cho biết hai bên đã bàn về chương trình hợp tác song phương vì lợi ích của cả hai nước.

Trong những ngày gần đây, bà Rodriguez đã chỉ trích chính quyền Mỹ “bắt cóc” ông Maduro và kêu gọi đưa ông trở về.

Về phía mình, ông Trump khen bà Rodriguez là “người tuyệt vời” và cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã liên lạc với bà.

Bình Giang
Reuters
#Tổng thống Trump #Donald Trump #Venezuela #Tình hình Venezuela #Dầu mỏ

