Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Viện Nobel nói không thể chuyển nhượng giải Nobel Hòa bình sau phát biểu của nhân vật đối lập Venezuela

Bình Giang

TPO - Viện Nobel Na Uy vừa cho biết, giải Nobel Hòa bình không thể được chuyển nhượng, chia sẻ hay thu hồi, sau khi chính trị gia đối lập Venezuela María Corina Machado gợi ý trao giải năm 2025 của bà cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

screen-shot-2026-01-11-at-75609-am.png
Chính trị gia đối lập Venezuela María Corina Machado. (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố vừa đưa ra, Viện Nobel cho biết, theo điều lệ của Quỹ Nobel, quyết định trao giải Nobel là cuối cùng và có giá trị vĩnh viễn, và không cho phép kháng nghị. Tổ chức này cũng lưu ý rằng các ủy ban trao giải không bình luận về hành động hay phát ngôn của những người đoạt giải sau khi giải thưởng đã được trao.

“Sau khi Giải Nobel đã được công bố thì không thể bị thu hồi, chia sẻ hay chuyển nhượng cho người khác. Quyết định là cuối cùng và có giá trị mãi mãi”, Ủy ban Nobel Na Uy và Viện Nobel Na Uy cho biết.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News trước đó, bà Machado nói rằng việc trao giải cho ông Trump sẽ là hành động bày tỏ "lòng biết ơn" của người dân Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Trump từ lâu đã bày tỏ mong muốn giành được giải thưởng này. Ông nói rằng ông sẽ rất vinh dự nếu được bà Machado trao giải trong cuộc gặp dự kiến tại Washington vào tuần tới.

Bà Machado - cựu nghị sĩ Quốc hội, bị cấm ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Bà đã ủng hộ một ứng viên thay thế, người được cho là đã giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử, dù ông Maduro tuyên bố chiến thắng.

Bình Giang
Reuters
#Nobel Hoà bình #Venezuela #Tổng thống Trump #Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục