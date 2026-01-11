Viện Nobel nói không thể chuyển nhượng giải Nobel Hòa bình sau phát biểu của nhân vật đối lập Venezuela

TPO - Viện Nobel Na Uy vừa cho biết, giải Nobel Hòa bình không thể được chuyển nhượng, chia sẻ hay thu hồi, sau khi chính trị gia đối lập Venezuela María Corina Machado gợi ý trao giải năm 2025 của bà cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chính trị gia đối lập Venezuela María Corina Machado. (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố vừa đưa ra, Viện Nobel cho biết, theo điều lệ của Quỹ Nobel, quyết định trao giải Nobel là cuối cùng và có giá trị vĩnh viễn, và không cho phép kháng nghị. Tổ chức này cũng lưu ý rằng các ủy ban trao giải không bình luận về hành động hay phát ngôn của những người đoạt giải sau khi giải thưởng đã được trao.

“Sau khi Giải Nobel đã được công bố thì không thể bị thu hồi, chia sẻ hay chuyển nhượng cho người khác. Quyết định là cuối cùng và có giá trị mãi mãi”, Ủy ban Nobel Na Uy và Viện Nobel Na Uy cho biết.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News trước đó, bà Machado nói rằng việc trao giải cho ông Trump sẽ là hành động bày tỏ "lòng biết ơn" của người dân Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Trump từ lâu đã bày tỏ mong muốn giành được giải thưởng này. Ông nói rằng ông sẽ rất vinh dự nếu được bà Machado trao giải trong cuộc gặp dự kiến tại Washington vào tuần tới.

Bà Machado - cựu nghị sĩ Quốc hội, bị cấm ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Bà đã ủng hộ một ứng viên thay thế, người được cho là đã giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử, dù ông Maduro tuyên bố chiến thắng.