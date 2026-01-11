Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bảy tàu chở dầu quay đầu khi Mỹ siết chặt phong tỏa vùng biển Caribe

Quỳnh Như

TPO - Lầu Năm Góc cho biết bảy tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" đã buộc phải thay đổi hướng đi để tránh bị quân đội Mỹ chặn bắt ở biển Caribe.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sean Parnell, trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy (10/1) cho biết, Mỹ sẽ chặn tất cả các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" tham gia vận chuyển dầu của Venezuela. Theo ông, lệnh phong tỏa ở biển Caribe vẫn đang được duy trì đầy đủ và rất hiệu quả.

"Lệnh phong tỏa của Bộ Chiến tranh tại biển Caribe vẫn đang được thực thi và rất hiệu quả. Chỉ trong 24 giờ qua, ít nhất bảy tàu chở dầu 'bí mật' đã quay đầu để tránh bị chặn bắt bởi vì họ biết chúng tôi không hề do dự", ông Sean Parnell viết.

495b8db6-102f-4f04-aa57-f17987723c93.jpg

Người phát ngôn Lầu Năm Góc không nêu rõ các tàu này treo cờ quốc gia nào, song nhấn mạnh rằng tất cả đều liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu từ Venezuela.

Ông Parnell khẳng định, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, "những ngày để các hoạt động tội phạm hoành hành đã chấm dứt".

Theo ông, các hoạt động chặn bắt tàu thuyền sẽ tiếp tục được triển khai và có thể diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào. "Bộ Chiến tranh, phối hợp với các đối tác liên ngành, sẽ truy lùng và chặn bắt mọi con tàu thuộc hạm đội bí mật vận chuyển dầu của Venezuela tại thời gian và địa điểm do chúng ta lựa chọn", ông Parnell nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 7/1, Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera (trước đây là Bella 1) mang cờ Nga sau một cuộc truy đuổi kéo dài một tuần. Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ sau đó cũng thông báo việc bắt giữ tàu M/T Sophia không quốc tịch tại vùng biển Caribe.

Ngày 9/1, Mỹ tiếp tục chặn bắt tàu chở dầu Olina tại vùng biển Caribe gần Trinidad. Truyền thông cho biết đây là vụ bắt giữ thứ năm trong những tuần gần đây, nằm trong nỗ lực siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải liên quan đến các tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ các tàu chở dầu bị trừng phạt đang di chuyển đến và rời khỏi vùng biển Venezuela.

Đến ngày 3/1, Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống nước này Nicolás Maduro.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
