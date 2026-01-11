Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc điều tra các vụ máy bay không người lái xâm phạm

TPO - Bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, vừa kêu gọi Hàn Quốc tiến hành điều tra các vụ việc gần đây liên quan đến máy bay không người lái để đưa ra giải thích cụ thể, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 11/1.

Bà Kim Yo Jong. (Ảnh: Yonhap)

Bà Kim cho biết cá nhân bà đánh giá cao Seoul vì đã đưa ra quyết định sáng suốt khi thể hiện lập trường chính thức rằng Hàn Quốc không có ý định khiêu khích, nhưng cũng cảnh báo bất kỳ hành động khiêu khích nào sẽ dẫn đến những tình huống nghiêm trọng.

Theo quân đội Triều Tiên, đầu tháng này các máy bay không người lái từ Hàn Quốc đã bay vào lãnh thổ Triều Tiên, và một vụ xâm nhập khác xảy ra vào tháng 9/2025.

Hình ảnh chiếc máy bay không người lái mà Triều Tiên công bố. (Ảnh: KCNA)

Ngay sau đó, Hàn Quốc phản hồi rằng những chiếc máy bay không người lái đó không phải do quân đội của họ điều khiển. Hàn Quốc cũng cho biết sẽ tiến hành điều tra kỹ khả năng cá nhân nào đó điều khiển những phương tiện này. Seoul tái khẳng định lập trường không có ý định khiêu khích.

“Điều rõ ràng duy nhất là máy bay không người lái từ Hàn Quốc đã xâm phạm không phận của đất nước chúng tôi. Dù thủ phạm là ai và đó có phải là hành động của bất kỳ tổ chức hay cá nhân dân sự nào đi nữa, các cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia cũng không thể trốn tránh trách nhiệm”, bà Kim nói.