Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine hy vọng Nga sẽ 'hồi đáp' kế hoạch hòa bình vào cuối tháng 1

Quỳnh Như

TPO - Ukraine bày tỏ kỳ vọng Nga sẽ sớm phản hồi kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất vào cuối tháng 1, trong bối cảnh Kiev thúc đẩy các thỏa thuận về bảo đảm an ninh hậu chiến và tái thiết.

Theo Bloomberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ Moscow trước khi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn tất các thỏa thuận bổ sung về đảm bảo an ninh hậu chiến và tài trợ công cuộc tái thiết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kỳ vọng sẽ gặp Tổng thống Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 23/1 để thảo luận về vấn đề nói trên.

fe6c9588-db1b-4718-9f83-d3b9e997dd56.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Tổng thống Zelensky xác nhận Kiev đang xem xét kế hoạch do Mỹ đề xuất về việc thiết lập một khu kinh tế tự do có thể được tạo ra giữa Ukraine và Nga trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Theo ông, đây không phải là một hiệp định thương mại tự do quy mô lớn mà là một sáng kiến ​​cục bộ liên quan trực tiếp đến khu vực chiến sự.

Các khu vực này có thể được thiết lập tại những vùng lãnh thổ sau khi quân đội hai nước rút lui, hoạt động theo cơ chế pháp lý và thuế đặc biệt. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng cách tiếp cận này đòi hỏi Nga phải có những bước đi tương xứng và cần được thảo luận rộng rãi trong nội bộ Ukraine.

Theo một phương án đang được cân nhắc, khu kinh tế tự do có thể được thành lập tại một số khu vực ở Donbass, đóng vai trò là giải pháp thỏa hiệp yêu cầu cả hai bên rút quân về khoảng cách an toàn để khôi phục cuộc sống bình thường.

Đồng thời, ông Zelensky cũng nêu ra một kịch bản thay thế liên quan đến một lệnh ngừng bắn mà không cần rút quân, tiếp theo là giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua biện pháp ngoại giao.

Tổng thống Ukraine tái khẳng định, rằng Kiev sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là của Nga.

Khi được hỏi về những phát biểu gần đây của một số nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi nối lại đối thoại với Moscow, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine không phản đối việc châu Âu tham gia đàm phán với Nga.

"Tôi không phản đối việc châu Âu đàm phán với Nga... Chúng ta đang tiến gần đến giai đoạn cuối cùng, dù hiện vẫn chưa thể biết rõ kết cục sẽ như thế nào", ông nói.

Quỳnh Như
Bloomberg
#Ukraine #Nga #kế hoạc hòa bình #Davos #Tổng thống Zelensky #Tái thiết #Xung đột

Xem thêm

Cùng chuyên mục