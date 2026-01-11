Ukraine hy vọng Nga sẽ 'hồi đáp' kế hoạch hòa bình vào cuối tháng 1

TPO - Ukraine bày tỏ kỳ vọng Nga sẽ sớm phản hồi kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất vào cuối tháng 1, trong bối cảnh Kiev thúc đẩy các thỏa thuận về bảo đảm an ninh hậu chiến và tái thiết.

Theo Bloomberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ Moscow trước khi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn tất các thỏa thuận bổ sung về đảm bảo an ninh hậu chiến và tài trợ công cuộc tái thiết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kỳ vọng sẽ gặp Tổng thống Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 23/1 để thảo luận về vấn đề nói trên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Tổng thống Zelensky xác nhận Kiev đang xem xét kế hoạch do Mỹ đề xuất về việc thiết lập một khu kinh tế tự do có thể được tạo ra giữa Ukraine và Nga trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Theo ông, đây không phải là một hiệp định thương mại tự do quy mô lớn mà là một sáng kiến ​​cục bộ liên quan trực tiếp đến khu vực chiến sự.

Các khu vực này có thể được thiết lập tại những vùng lãnh thổ sau khi quân đội hai nước rút lui, hoạt động theo cơ chế pháp lý và thuế đặc biệt. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng cách tiếp cận này đòi hỏi Nga phải có những bước đi tương xứng và cần được thảo luận rộng rãi trong nội bộ Ukraine.



Theo một phương án đang được cân nhắc, khu kinh tế tự do có thể được thành lập tại một số khu vực ở Donbass, đóng vai trò là giải pháp thỏa hiệp yêu cầu cả hai bên rút quân về khoảng cách an toàn để khôi phục cuộc sống bình thường.

Đồng thời, ông Zelensky cũng nêu ra một kịch bản thay thế liên quan đến một lệnh ngừng bắn mà không cần rút quân, tiếp theo là giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua biện pháp ngoại giao.

Tổng thống Ukraine tái khẳng định, rằng Kiev sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là của Nga.

Khi được hỏi về những phát biểu gần đây của một số nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi nối lại đối thoại với Moscow, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine không phản đối việc châu Âu tham gia đàm phán với Nga.

"Tôi không phản đối việc châu Âu đàm phán với Nga... Chúng ta đang tiến gần đến giai đoạn cuối cùng, dù hiện vẫn chưa thể biết rõ kết cục sẽ như thế nào", ông nói.