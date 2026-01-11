Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bịn rịn phút chia tay bộ đội

Trương Định

TPO - Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, xúc động bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ kịp thời, đầy nghĩa tình của Quân khu 5 và các lực lượng quân đội trên địa bàn trong lúc người dân gặp khó khăn.

tp-c_qt2.jpg
Sáng 10/1, tại xã Tuy Phước Đông, UBND tỉnh Gia Lai, Quân khu 5 tổ chức lễ bàn giao 57 căn nhà (đợt 2), qua đó hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mới 100 căn nhà cho người dân vùng bão lũ của tỉnh trong “Chiến dịch Quang Trung﻿”, vượt thời gian quy định của Thủ tướng Chính phủ giao.
tp-c_z7417028193743-0ac76393164fb396532918e91285b2cf.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: Triển khai “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh, lực lượng Công an﻿ được giao xây dựng 87 ngôi nhà; các đơn vị quân đội trên địa bàn được giao hỗ trợ xây dựng 100 ngôi nhà. Đến nay, việc xây dựng cơ bản đã hoàn thành, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình quân - dân. Ảnh: HP
tp-c_img-1215.jpg
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Quân khu 5 thực hiện nghi thức bàn giao nhà cho gia đình bà Tô Thị Thanh Nga (50 tuổi, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông). Ảnh: Trương Định
tp-c_qt1.jpg
Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (thứ 4 từ bên phải qua) và ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tặng quà cho các gia đình nhân dịp có nhà mới tại buổi lễ. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-0244.jpg
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh, trong thời điểm thiên tai xảy ra, các lực lượng quân đội đã kịp thời có mặt﻿, tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân. Khi nước rút, quân đội tiếp tục đồng hành cùng địa phương, triển khai các chiến dịch sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Trương Định
tp-c_qt3.jpg
“Những hình ảnh bộ đội sát cánh cùng người dân đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp, tình cảm sâu nặng trong lòng người dân và chính quyền địa phương”, ông Thanh nhấn mạnh.
tp-c_img-1232.jpg
tp-c_img-1271.jpg
Bộ đội lên đường về lại đơn vị sau khi hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng lại nhà cho người dân. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-1244.jpg
Người dân bịn rịn phút chia tay lực lượng bộ đội. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-1296.jpg
Trong niềm xúc động nghẹn ngào, bà Tô Thị Thanh Nga (50 tuổi, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông) không giấu được niềm vui khi căn nhà sau bao ngày chờ đợi đã được các cán bộ, chiến sĩ bộ đội hỗ trợ dựng lại vững chãi. “Tôi thật sự mừng và biết ơn các chú bộ đội nhiều lắm. Tôi xem các chú như con, như cháu trong nhà. Giờ các chú đi rồi thấy nhớ và thương lắm”, bà Nga chia sẻ. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-1310.jpg
Bộ đội lên đường về đơn vị trong niềm thương nhớ của người dân địa phương. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-1335.jpg
Việc quân đội tham gia xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng bão lũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân. Ảnh: Trương Định
tp-c_img-1175.jpg
Cũng trong sáng 10/1, Quân đoàn 34, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh.Gia Lai tổ chức bàn giao nhà cho người dân xã Tuy Phước. Ảnh: Trương Định
tp-c_qt.jpg
Lực lượng bộ đội lên đường về đơn vị. Ảnh: Trương Định

Từ ngày 1/12/2025, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tổ chức cơ động 590 đội với 8.189 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia xây dựng 610 nhà mới cho nhân dân ở các địa phương: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Hơn 1 tháng qua, các đơn vị quân đội đã huy động hơn 400 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và 9.348 lượt phương tiện các loại để tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà. Với tinh thần, ý chí quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, đến nay các đơn vị đã hoàn thành và bàn giao 610 căn nhà mới, sửa chữa 314 nhà cho người dân vùng bão lũ ở các địa phương.

Trương Định
#Bão lũ #Gia Lai #Quân đội #xây nhà #tình quân dân #Chiến dịch Quang Trung #Quân khu 5

