Bịn rịn phút chia tay bộ đội

Từ ngày 1/12/2025, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tổ chức cơ động 590 đội với 8.189 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia xây dựng 610 nhà mới cho nhân dân ở các địa phương: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Hơn 1 tháng qua, các đơn vị quân đội đã huy động hơn 400 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và 9.348 lượt phương tiện các loại để tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà. Với tinh thần, ý chí quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, đến nay các đơn vị đã hoàn thành và bàn giao 610 căn nhà mới, sửa chữa 314 nhà cho người dân vùng bão lũ ở các địa phương.