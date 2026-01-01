Xuất quân thần tốc 15 ngày đêm về đích Chiến dịch Quang Trung

TPO - Trong không khí chào năm mới 2026, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm "Chiến dịch Quang Trung", đảm bảo vượt tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân của tỉnh Gia Lai bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ.

Ngày 1/1, tại khu phố Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm Chiến dịch Quang Trung, đảm bảo vượt tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân của tỉnh Gia Lai bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an - phát biểu tại buổi lễ.

Sau một tháng triển khai Chiến dịch Quang Trung, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 29/87 căn nhà đã khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng (đạt tỷ lệ 33,3%), 58 căn nhà còn lại đạt tiến độ hơn 80%. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường và lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Theo thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc công an tỉnh Gia Lai, thực hiện Chiến dịch Quang Trung với tinh thần thần tốc, công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong tham mưu và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để xây mới 87 căn nhà cho người dân tại 18 xã, phường.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - phát biểu.

Thời gian tới, công an tỉnh Gia Lai tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, quyết tâm hoàn thành toàn bộ số nhà trước ngày 10/1, sớm hơn 20 ngày so với yêu cầu của Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai - biểu dương ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong việc xây dựng nhà ở cho người dân.

Về nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại sau thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Trong đó, giao công an tỉnh chủ trì hỗ trợ, đồng hành với từng hộ dân trong quá trình triển khai, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng từng công trình, sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống, đồng thời mong muốn người dân tiếp tục phối hợp với chính quyền trong quá trình xây dựng.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai phát biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ thiết thực của Bộ Công an và cam kết đưa chiến dịch đạt kết quả cao nhất.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh Chiến dịch Quang Trung là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm của Bộ Công an trong hỗ trợ người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai tại các tỉnh miền Trung. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đánh giá cao tinh thần chủ động của lực lượng công an các tỉnh trong khảo sát, chuẩn bị mặt bằng, huy động lực lượng và phối hợp với chính quyền để triển khai chiến dịch theo phương châm “khẩn trương, hiệu quả”.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên yêu cầu lực lượng công an tiếp tục triển khai chiến dịch, hoàn thành thắng lợi trước ngày 10/1.

Tặng quà của Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cho các hộ dân tại phường Quy Nhơn Đông đang được hỗ trợ xây nhà.

