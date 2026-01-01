Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xuất quân thần tốc 15 ngày đêm về đích Chiến dịch Quang Trung

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong không khí chào năm mới 2026, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm "Chiến dịch Quang Trung", đảm bảo vượt tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân của tỉnh Gia Lai bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ.

Ngày 1/1, tại khu phố Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm Chiến dịch Quang Trung, đảm bảo vượt tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân của tỉnh Gia Lai bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ.

a2.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an - phát biểu tại buổi lễ.

Sau một tháng triển khai Chiến dịch Quang Trung, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 29/87 căn nhà đã khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng (đạt tỷ lệ 33,3%), 58 căn nhà còn lại đạt tiến độ hơn 80%. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường và lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Theo thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc công an tỉnh Gia Lai, thực hiện Chiến dịch Quang Trung với tinh thần thần tốc, công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong tham mưu và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để xây mới 87 căn nhà cho người dân tại 18 xã, phường.

a4.jpg
Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - phát biểu.

Thời gian tới, công an tỉnh Gia Lai tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, quyết tâm hoàn thành toàn bộ số nhà trước ngày 10/1, sớm hơn 20 ngày so với yêu cầu của Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai - biểu dương ghi nhận nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong việc xây dựng nhà ở cho người dân.

Về nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại sau thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Trong đó, giao công an tỉnh chủ trì hỗ trợ, đồng hành với từng hộ dân trong quá trình triển khai, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng từng công trình, sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống, đồng thời mong muốn người dân tiếp tục phối hợp với chính quyền trong quá trình xây dựng.

a1.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai phát biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ thiết thực của Bộ Công an và cam kết đưa chiến dịch đạt kết quả cao nhất.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh Chiến dịch Quang Trung là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm của Bộ Công an trong hỗ trợ người dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai tại các tỉnh miền Trung. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đánh giá cao tinh thần chủ động của lực lượng công an các tỉnh trong khảo sát, chuẩn bị mặt bằng, huy động lực lượng và phối hợp với chính quyền để triển khai chiến dịch theo phương châm “khẩn trương, hiệu quả”.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên yêu cầu lực lượng công an tiếp tục triển khai chiến dịch, hoàn thành thắng lợi trước ngày 10/1.

a3.jpg
Tặng quà của Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cho các hộ dân tại phường Quy Nhơn Đông đang được hỗ trợ xây nhà.
a5.jpg
Người dân vui mừng trong ngôi nhà mới.
Trương Định
#Bộ Công an #Chiến dịch Quang Trung #Gia Lai #xây nhà #thiên tai #cao điểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục