10 dấu ấn nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong năm 2025

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp.

Ngày 16/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, tạo cơ sở hiến định cho việc đổi mới, cải cách mạnh mẽ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh và phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Tại Kỳ họp thứ 9, các đại biểu thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp. Ảnh: QH

2. Quốc hội thông qua 89 luật, 91 nghị quyết.

Năm 2025, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung cao độ, tạo nên bước chuyển lịch sử trong công tác lập pháp với những đổi mới mang tính đột phá.

Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết, chiếm hơn 40% tổng số luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua trong cả nhiệm kỳ khóa XV. Trong đó, có nhiều luật, nghị quyết mang ý nghĩa lịch sử, với nhiều nội dung quan trọng, gắn với yêu cầu đổi mới đất nước.

3. Thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; lần đầu tiên tổ chức thành công Diễn đàn về hoạt động giám sát.

Trong năm 2025, Quốc hội thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi). Luật này có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 đã tạo lập nền tảng pháp lý để Quốc hội trong các nhiệm kỳ tới tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát, bảo đảm tính liên thông giữa giám sát - kiến nghị - theo dõi - đôn đốc thực hiện.

Mặt khác, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội với chủ đề “Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển”; qua đó, khẳng định quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức, quy trình hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất. Ảnh: QH

4. “Kỷ lục” về công tác xây dựng pháp luật

Trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong năm 2025 Quốc hội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Quốc hội đã xem xét, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đầu tư quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, như: phát triển năng lượng quốc gia, phát triển mạng lưới đường sắt đô thị; một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận…

5. Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Ngày 27/8/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công cuộc Gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với gần 2000 đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khóa XV tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi nhận và tri ân đối với công lao của các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam như: xuất bản cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; hoàn thành Đề tài khoa học cấp Bộ đặc biệt và xuất bản sách “Quốc hội Việt Nam: 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”…

6. Thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và 37 văn bản quy phạm pháp luật để sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua 38 luật (trong đó có Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và 37 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới sắp xếp tổ chức bộ máy để thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 34 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố và sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Đây là những nội dung đặc biệt quan trọng, có tính chất lịch sử đối với sự phát triển của đất nước, được nhân dân quan tâm, ủng hộ và đồng tình rất cao. Kết quả này là minh chứng rõ nét khẳng định “ý Đảng hợp với lòng dân”, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, mang tính tất yếu khách quan của thực tiễn phát triển đất nước.

7. Thành lập Đảng bộ Quốc hội

Ngày 24/1/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 236-QĐ/TW về kết thúc hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội và Quyết định số 244-QĐ/TW về thành lập Đảng bộ Quốc hội, là dấu mốc quan trọng sắp xếp lại tổ chức đảng trong cơ quan Quốc hội.

Đảng bộ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Quốc hội Việt Nam. Ảnh: QH

8. Hoạt động đối ngoại Nghị viện được đẩy mạnh

Năm 2025, hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai toàn diện - đồng bộ - chủ động - hiệu quả, tạo dấu ấn đậm nét trong tiến trình phát triển ngoại giao nghị viện của Việt Nam.

Điểm nhấn là Chủ tịch Quốc hội đã tiếp và hội đàm với 15 Đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội các nước; tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Uzbekistan, thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia…

Quốc hội tiếp tục đưa hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu, thực chất, lấy trọng tâm là củng cố quan hệ với các nước láng giềng; làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện; đồng thời mở rộng kết nối với các nước bạn bè truyền thống.

9. Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội

Năm 2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Quốc hội số giai, Đề án chuyển đổi số của Quốc hội được khẩn trương thông qua.

Việc thực hiện Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội, Kiến trúc Quốc hội số 1.0 là cơ sở để triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2025 – 2030. Các cơ quan của Quốc hội đã chuẩn hóa hơn 300 quy trình nghiệp vụ truyền thống thành 25 quy trình nghiệp vụ trên môi trường số.

10. Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Đây là lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I vào ngày 29/11/2025 tại Nhà Quốc hội. Đại hội có ý nghĩa quan trọng, khẳng định phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực, sức mạnh tinh thần để cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn thi đua sẽ là động lực để Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, phụng sự Nhân dân bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân.