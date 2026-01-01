Nam thanh niên sang đường, bị xe khách đâm tử vong ngay trước nhà

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Vừa xuống xe và đi bộ sang đường để về nhà phía đối diện, nam thanh niên ở xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An không may bị xe khách đâm tử vong tại chỗ.

Chiều 1/1, lãnh đạo UBND xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, khiến một người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh Đ.X.S (SN 2001, trú xóm Thuận Yên, xã Tân Phú).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, anh S. vừa xuống xe khách từ Hà Nội, đi bộ băng qua quốc lộ 48E để về nhà ở phía đối diện thì xảy ra va chạm với một xe khách khác đang lưu thông trên tuyến. Cú va chạm mạnh khiến anh S. tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ba lô của nạn nhân vẫn còn bên người, cách nhà không xa.

Được biết, anh S. đang làm việc tại Hà Nội. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh S. vừa từ Hà Nội về Nghệ An để nghỉ Tết Dương lịch. Khi anh S. vừa xuống xe đi bộ để về nhà thì không may bị xe khách tông trúng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thu Hiền
