Xã hội

Google News

Chủ quán tử vong trong đám cháy lúc nửa đêm ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đêm, quán nước trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đông Hòa, TPHCM) bốc cháy kèm theo tiếng nổ.

Ngày 31/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra ở phường Đông Hòa, làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 30/12, quán nước trên đường Trần Hưng Đạo (phường Đông Hòa, TPHCM) bốc cháy kèm theo tiếng nổ.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

bd.jpg
Hiện trường vụ cháy

Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong hiện trường và phát hiện một người tử vong.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông Đ.N.T. (54 tuổi, quê Thanh Hóa). Quán nước xảy ra cháy được ông T. thuê để kinh doanh.

Hương Chi
#cháy quán nước #TPHCM #tử vong #nguyên nhân #điều tra

