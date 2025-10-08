Vụ hỏa hoạn làm chủ cửa hàng quần áo tử vong: Ám ảnh tiếng kêu cứu của người vợ

TPO - Sau 3 tiếng nổ lớn, người dân phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An phát hiện cửa hàng quần áo bốc cháy ngùn ngụt. Vụ hỏa hoạn khiến chủ cửa hàng tử vong, một người khác bị thương nặng.
Sau khoảng 20 phút, các lực lượng đã khống chế được đám cháy, tuy nhiên, toàn bộ tài sản trong cửa hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài anh H. là chủ cửa hàng tử vong, vụ cháy khiến một thanh niên (bạn anh H., chưa xác định được danh tính cụ thể) bị bỏng nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy,