Vụ hỏa hoạn làm chủ cửa hàng quần áo tử vong: Ám ảnh tiếng kêu cứu của người vợ

Thu Hiền

TPO - Sau 3 tiếng nổ lớn, người dân phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An phát hiện cửa hàng quần áo bốc cháy ngùn ngụt. Vụ hỏa hoạn khiến chủ cửa hàng tử vong, một người khác bị thương nặng.

tp-9.jpg
Khoảng 0h17 phút ngày 8/10, xảy ra một vụ cháy lớn tại cửa hàng quần áo﻿ trên đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.
tp-5.jpg
Khu vực xảy ra cháy là một ki-ốt nằm trong khu dân cư đông đúc, xung quanh có nhiều cửa hàng. Đây là ki -ốt do anh N.Đ.H.( sinh năm 2003, trú phường Vĩnh Hưng, Nghệ An) thuê để mở cửa hàng bán quần áo, còn gia đình anh sống ở một nhà trọ gần đó.
tp-2-1810.jpg
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường, phối hợp với lực lượng của UBND phường Vinh Phú triển khai công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng đã cố gắng đục tường tiếp cận vị trí anh H. nghi bị mắc kẹt nhưng thời điểm đó đã xác định nhiều khả năng anh H. đã tử vong.﻿
tp-8-5462.jpg
tp-13-9649.jpg
tp-17.jpg
tp-12.jpg
Sau khoảng 20 phút, các lực lượng đã khống chế được đám cháy, tuy nhiên, toàn bộ tài sản trong cửa hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài anh H. là chủ cửa hàng tử vong, vụ cháy khiến một thanh niên (bạn anh H., chưa xác định được danh tính cụ thể) bị bỏng nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
tp-10-2630.jpg
“Tôi đang ngủ thì nghe thấy 3 tiếng nổ lớn. Khi chạy ra tôi thấy cửa hàng quần áo đang bốc cháy ngùn ngụt, một thanh niên bị bỏng, vừa chạy vừa kêu cứu. Vợ anh H. ở nhà trọ gần đấy nghe tin cũng lao đến, gào khóc, kêu cứu chồng đang mắc kẹt bên trong trong sự bất lực”, một người dân sống gần cửa hàng cho hay.
tp-10-2.jpg
Nhiều người dân xung quanh kể rằng, họ vẫn còn ám ảnh về tiếng kêu gào thảm thiết của vợ anh H. khi chứng kiến chồng bị mắc kẹt trong đám cháy. Cũng theo họ, bình thường anh H. không ngủ lại cửa hàng. Khuya 7/10, người đàn ông này đi lấy hàng về nên có mặt tại cửa hàng tại thời điểm xảy ra vụ cháy.
tp-3-9318.jpg
Sáng 8/10, lực lượng Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.
tp-6-2.jpg
tp-11.jpg
Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy,
Thu Hiền
#hỏa hoạn #chủ cửa hàng #thiệt mạng #tiếng kêu cứu #thảm kịch #đám cháy #nỗi đau #Nghệ An #cửa hàng quần áo

