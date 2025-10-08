Vụ hỏa hoạn làm chủ cửa hàng quần áo tử vong: Ám ảnh tiếng kêu cứu của người vợ

TPO - Sau 3 tiếng nổ lớn, người dân phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An phát hiện cửa hàng quần áo bốc cháy ngùn ngụt. Vụ hỏa hoạn khiến chủ cửa hàng tử vong, một người khác bị thương nặng.