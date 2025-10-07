Cháy lớn kho hàng chứa nhựa ở TPHCM, khói đen phủ kín trời

TPO - Vụ cháy xảy ra gần chợ Võ Thành Trang nên các tổ lính cứu hỏa chia làm nhiều hướng tiếp cận, trong đó một nhóm được triển khai từ phía chợ để ngăn cháy lan sang khu vực chợ và các hộ kinh doanh xung quanh.

Đến 13 giờ ngày 7/10, Công an phường Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy kho hàng xảy ra trong hẻm 491 Trường Chinh, phường Tân Bình (quận Tân Bình cũ), TPHCM.

Hình ảnh vụ cháy được ghi lại, khói đen bao trùm khu vực

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên dữ dội bên trong kho hàng trong hẻm 491 Trường Chinh.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa lan nhanh, khói đen bao trùm cả khu vực, khiến nhiều người dân, hộ kinh doanh gần đó hốt hoảng tháo chạy ra đường lớn.

Khói đen bao trùm khu vực

Kho hàng bị cháy nằm gần chợ Võ Thành Trang, nhiều tiểu thương lo sợ ngọn lửa lan sang khu vực chợ nên đã nhanh chóng di dời hàng hóa, vật dụng ra ngoài để phòng ngừa.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 13 – Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Lực lượng chức năng có mặt làm nhiệm vụ tại hiện trường

Lực lượng chức năng phong tỏa khoảng 200 mét tuyến đường Trường Chinh để phục vụ công tác chữa cháy. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này được hướng dẫn đi vào các hẻm lân cận hoặc quay đầu tìm lối khác.

Các tổ lính cứu hỏa chia làm nhiều hướng tiếp cận, trong đó một nhóm được triển khai từ phía chợ Võ Thành Trang để ngăn cháy lan sang khu vực chợ và các hộ kinh doanh xung quanh.

Đại diện UBND phường Tân Bình xác nhận, vụ cháy xảy ra tại kho chứa hàng nhựa, khi cháy đã phát sinh nhiều khói độc. Không có người bị mắc kẹt hay thương vong trong vụ cháy.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại cụ thể từ vụ hỏa hoạn đang được Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.