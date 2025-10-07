Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sự thật trong những bình nước 'nhãn hiệu uy tín' ở TPHCM

TPO - Các đối tượng thu mua vỏ bình cũ có in logo các nhãn hiệu uy tín, sau đó sử dụng nước máy hoặc nước lọc giá rẻ để chiết vào bình, dán tem giả mạo mua trên mạng rồi bán cho các tiệm tạp hóa, cửa hàng nhỏ với giá khoảng 38.000 – 40.000 đồng/bình.

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) – Công an TPHCM cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Mỹ (39 tuổi, quê Đắk Lắk) và Dương Đức Tài (37 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin trinh sát, lực lượng PC03 phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu sản xuất, tiêu thụ nước uống đóng bình giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

nm.png
Các tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh CA.TPHCM


Chiều 1/10, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Mỹ và Tài đang thực hiện việc bơm nước máy sinh hoạt vào các bình nhựa 20 lít, dán tem, màng co và nhãn hiệu giả rồi đưa đi tiêu thụ.

Tại hiện trường, công an thu giữ hàng chục bình nước đã đóng nắp cùng nhiều vỏ bình, nắp đậy, tem chống giả và màng co của các thương hiệu nổi tiếng.

Theo điều tra ban đầu, hai đối tượng trên đã thu mua vỏ bình cũ có in logo các nhãn hiệu uy tín, sau đó sử dụng nước máy hoặc nước lọc giá rẻ để chiết vào bình, dán tem giả mạo mua trên mạng rồi bán cho các tiệm tạp hóa, cửa hàng nhỏ với giá khoảng 38.000 – 40.000 đồng/bình.

Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu thương hiệu mà còn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng do nước không được xử lý theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm.

nm1.png
Công an TPHCM khởi tố, bắt giam Mỹ và Tài để điều tra. Ảnh: CA. TPHCM

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tem chống giả, nắp bình và nguồn gốc sản phẩm khi mua nước uống đóng bình. Người dân chỉ nên mua từ đại lý uy tín, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện cơ sở có dấu hiệu làm giả hoặc kinh doanh hàng giả.

vụ việc đang được PC03 tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm nguồn cung vật tư, tem nhãn giả và các điểm tiêu thụ sản phẩm vi phạm trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Dũng
