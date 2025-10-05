Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trong một tháng, hơn 3.000 vụ vi phạm giao thông bị camera AI ghi hình

Nguyễn Dũng
TPO - Từ ngày 1/9 đến 3/10, 31 camera AI đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm giao thông, làm cơ sở để cơ quan chức năng xử phạt.

Chiều 5/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), công an TPHCM (PC08) thông tin về thực trạng vận hành camera giám sát trong giao thông trên địa bàn.

img-5598.jpg
Hệ thống vận hành camera ở PC08.


Theo đó, TPHCM hiện vận hành hệ thống camera giám sát giao thông rộng khắp với hơn 530 camera quan sát tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ, cùng 47 camera do Cục C08 đầu tư.
Ngoài ra, PC08 còn khai thác 710 camera của Trung tâm Chỉ huy công an thành phố phục vụ điều hành, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên theo PC08, hạ tầng giám sát vẫn còn nhiều hạn chế. Tại khu vực 1, trong tổng số 412 camera chỉ có 172 thiết bị hoạt động tốt, 219 thiết bị hư hỏng và 21 thiết bị đã tháo dỡ. Khu vực 2 có 201 camera, trong đó phần lớn chưa được tích hợp công nghệ AI hoặc chưa kết nối truyền dữ liệu trực tiếp về trung tâm chỉ huy.

Dù vậy, các camera AI bước đầu đã phát huy hiệu quả, tự động phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ…. Từ 1/9 đến 3/10, hệ thống đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm.

img-5596.jpg
CSGT điều hành, giám sát camera

Hiện nay, dữ liệu từ các camera thường vẫn phải được trích xuất thủ công khi có yêu cầu. Trong thời gian tới, PC08 định hướng phối hợp cùng các doanh nghiệp công nghệ như VNPT, MobiFone, Viettel… phát triển phần mềm AI khai thác hình ảnh từ camera hiện có, tự động nhận dạng hành vi vi phạm.

Giải pháp này kỳ vọng nâng cao hiệu quả giám sát, giảm tải công việc thủ công, tăng tính minh bạch và chính xác trong xử lý vi phạm, góp phần xây dựng hệ thống giao thông thông minh cho TPHCM.

Nguyễn Dũng
#Camera AI #camera TP HCM #giám sát vi phạm giao thông bằng camera #lắp đặt camera giám sát giao thông BRT #camera AI CSGT #Vi phạm giao thông #Đèn đỏ

