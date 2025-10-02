Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Người phụ nữ tử vong sau va chạm trụ điện ở TPHCM

TPO - Chiều 2/10, Công an xã Củ Chi phối hợp Công an TPHCM đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong trên tỉnh lộ 2.

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ trung niên nằm gục trên xe máy biển số 59Y3-564.xx bên lề đường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Nhận tin báo, lực lượng chức năng, CSGT có mặt phân luồng, điều tiết giao thông, giải quyết hiện trường. Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định đã tử vong.

Camera an ninh ghi lại cho thấy, nạn nhân điều khiển xe máy cùng chiều với một phương tiện khác theo hướng từ tỉnh lộ 8 về đường Phan Văn Khải. Đến đoạn đường trên, xe máy loạng choạng (chưa rõ nguyên nhân), chạy thêm một đoạn rồi tông vào trụ điện.

Người thân quen của nạn nhân xác định đây là bà H., ngụ xã An Nhơn Tây (TPHCM). Thời gian qua, bà H. túc trực chăm sóc mẹ đang nằm viện. Trước lúc gặp nạn, bà vừa từ nhà mang tiền quay lại bệnh viện để lo viện phí và thủ tục xuất viện cho người thân.

Hiện cơ quan chức năng đã trích xuất thêm camera khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

