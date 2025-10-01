Giải cứu cụ ông mắc kẹt trong thang máy

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TPO - Chiều 1/10, Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TPHCM giải cứu thành công ông N.Đ.B (84 tuổi) bị mắc kẹt trong thang máy ở ngôi nhà trên đường 57-TML, phường Cát Lái, TPHCM.

Khoảng 16 giờ 44 phút, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TPHCM nhận tin báo có người mắc kẹt. Ngay lập tức, 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 10 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường.

Lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông N.Đ.B (sinh năm 1941) bị kẹt trong cabin thang máy đang ở tầng 3 trong ngôi nhà gồm 1 tầng hầm, 4 tầng nổi.

z7070709160106-36e990b39c3f58ac82f7195fbcdbf734-1.jpg
Cụ ông được lực lượng chức năng đưa ra khỏi thang máy

Sau khi triển khai mở cửa khẩn cấp, đến 17 giờ 15, nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn.

Làm gì khi mắc kẹt trong thang máy?

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, sự cố thang máy như mất điện, kẹt cabin không chỉ gây hoang mang mà còn tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ hoặc khi cabin đông người. Nắm vững các kỹ năng thoát nạn là điều cần thiết để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Theo đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người gặp sự cố cần bình tĩnh, không hoảng loạn, tránh la hét làm tăng căng thẳng cho bản thân và những người trong cabin. Bấm chuông cảnh báo hoặc gọi số khẩn cấp, liên hệ bộ phận kỹ thuật hoặc lực lượng cứu hộ qua số 114 để được trợ giúp.

z7070709166242-5d5e91c27abab8900dbe88f76d5f6a14.jpg
Lực lượng chức năng cứu hộ người mắc kẹt trong thang máy

Không cố mở cửa thang máy, điều này có thể làm hư hỏng hệ thống hoặc gây nguy hiểm nếu cửa mở không khớp với sàn tầng, dễ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Trong trường hợp không có điện thoại, nạn nhân có thể dùng tay hoặc giày, dép đập vào cửa thang để ra hiệu. Nếu cabin ngột ngạt, hãy dùng vật cứng như chìa khóa để tạo khe hở nhỏ giúp không khí lưu thông.

Tuyệt đối không đạp mạnh vào cabin vì có thể làm đứt cáp, dẫn đến thang rơi tự do. Không trèo qua nóc thang để thoát ra ngoài, dễ trượt ngã hoặc gặp sự cố nghiêm trọng. Cần hạ thấp trọng tâm cơ thể, ngồi xuống sàn thang máy, giữ chặt tay vịn nếu có - tư thế này giúp giảm chấn thương do va đập giữa cơ thể với cabin, hạn chế nguy cơ bị thương khi thang rơi tự do...

Nguyễn Dũng
