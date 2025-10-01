Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Clip xe máy va chạm với xe tải, hai người thương vong ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Chiều 1/10, xe tải lưu thông trên đường Trần Hải Phụng (xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) đã va chạm với xe máy chở hai người đi chiều ngược lại. Tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, xe tải lưu thông trên đường Trần Hải Phụng (xã Tân Vĩnh Lộc), khi đến khúc cua thì va chạm với xe máy chở hai người đi chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân.

z7070692972064-7eeb82ba670473bb1e33fba582146942-1.jpg
Hình ảnh vụ tai nạn thương tâm

Trước đó, tối 30/9, một vụ tại nạn khác giữa xe máy và xe tải diễn ra trên địa bàn TPHCM cũng khiến một người tử vong tại chỗ.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, xe tải biển số TPHCM lưu thông hướng từ Tây Ninh vào TPHCM. Khi đến khu vực ngã ba Giồng (xã Bà Điểm), phương tiện này va chạm với xe máy mang biển số Bình Phước do một người đàn ông điều khiển.

z7067577420574-31cd1bee40a84ca90a2b4535f57806c6.jpg
Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe máy hư hỏng nặng.

Ngay sau tai nạn, Công an xã Bà Điểm phối hợp cùng lực lượng CSGT phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân.

Nguyễn Dũng
#tai nạn xe tải #xe máy va chạm #TPHCM #tai nạn giao thông #xã Tân Vĩnh Lộc #đường Trần Hải Phụng #tai nạn chết người

