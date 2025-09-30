Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Khởi tố người đàn ông say xỉn, chống người thi hành công vụ

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 30/9, Công an TPHCM khởi tố Nguyễn Thành Trí (58 tuổi) về tội chống người thi hành công vụ. Trí bị cáo buộc không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ và xô ngã một thanh niên xung phong, khiến người này bị thương phải nhập viện.

Trước đó, tối 10/9, Tổ công tác Đội CSGT An Sương làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Song Hành - Lê Quang Đạo (xã Bà Điểm, TPHCM) phát hiện ông Trí điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm.

z7066582557912-d598c57b71220d82ab8dc51cb039a677.jpg
Người đàn ông bị lực lượng chức năng khống chế.

Khi được yêu cầu dừng xe, người đàn ông này không chấp hành mà còn dùng đoạn dây thép gắn ổ khóa mang theo để uy hiếp lực lượng chức năng.

Trong lúc chống đối, Trí xô ngã anh N.H.T.G. (38 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành) - một thanh niên xung phong dừng lại hỗ trợ Cảnh sát giao thông (CSGT), khiến anh này bị chấn thương chân, phải nhập viện cấp cứu.

Trí bị Công an xã Bà Điểm cùng tổ công tác khống chế, đưa về trụ sở trong tình trạng say xỉn, thiếu tỉnh táo.

Clip người dân ghi lại vụ việc

Sau khi củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#Khởi tố #Chống đối CSGT #Nguyễn Thành Trí #bị thương #TPHCM #xung phong #đấu tranh chống tội phạm

