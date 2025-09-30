Khởi tố 10 bị can trong vụ trục lợi bảo hiểm nhân thọ

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 10 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trục lợi chính sách bảo hiểm nhân thọ xảy ra tại xã Nam Phước, TP Đà Nẵng.

Ngày 29/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 10 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trục lợi chính sách bảo hiểm nhân thọ xảy ra tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ) nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng.

10 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trục lợi chính sách bảo hiểm nhân thọ. Ảnh CA

Theo đó, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hạnh (SN 1999, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng), đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can: Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thủy, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan và Nguyễn Thanh Hoàng.

Theo điều tra, tháng 6/2021, Nguyễn Thị Hạnh được bà Huỳnh Thị H. (SN 1973, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) – là cộng tác viên của Công ty Prudential, chi nhánh Nam Phước mời về làm thư ký riêng. Quá trình làm việc, ngoài những công việc thường ngày được bà H. giao thì khi có thông báo của công ty về những trường hợp đề nghị giải quyết quyền lợi bảo hiểm bị sai giấy tờ, hồ sơ thì bà H. giao cho Hạnh liên hệ khách hàng để cung cấp, bổ sung lại hồ sơ và điều chỉnh trên phần mềm hệ thống.

Từ đó, Hạnh phát hiện thủ tục thẩm định và tự xét duyệt tự động chi trả yêu cầu quyền lợi bảo hiểm của công ty Prudential có nhiều sơ hở. Cụ thể: Khi nộp hồ sơ GQQLBH trực tuyến trên ứng dụng zalo, nếu quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần nhỏ hơn hoặc bằng 6 triệu đồng thì hệ thống tự động sẽ tự xét duyệt và chi trả quyền lợi. Đối với quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần lớn hơn số tiền 6 triệu đồng thì hồ sơ sẽ dừng lại cho thẩm định viên thẩm định.

Khách hàng mua, tham gia bảo hiểm khi cần GQQLBH đều có thể tự sử dụng tài khoản zalo của bản thân hoặc nhờ người khác sử dụng tài khoản zalo nhập từ khóa “Prudential” trên mục tìm kiếm để nộp hồ sơ trực tuyến.

Từ đó, Hạnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với khách hàng có mua bảo hiểm, bằng cách thông qua chính các khách hàng hoặc những người thân của các khách hàng.

Quá trình điều tra đã xác định, với thủ đoạn như trên, Hạnh đã cùng với 9 người khác gồm: Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thủy, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan và Nguyễn Thanh Hoàng làm giả hồ sơ chứng từ để đề nghị Công ty Prudential giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho 213 hồ sơ y tế với tổng số tiền hơn 546 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra mở rộng.