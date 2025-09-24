Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo đăng ký thường trú cho trẻ em

Ngày 24/9, Công an xã Thượng Đức (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi bằng hình thức đăng ký thường trú cho trẻ em qua ứng dụng giả mạo “Cổng dịch vụ công”.

Theo trình báo, trước đó vợ chồng anh T.V.T và chị N.T.L. trú tại thôn Tân Lệ, xã Thượng Đức nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0963.623.070, đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Thượng Đức.

Tại cuộc gọi, đối tượng yêu cầu gia đình phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con nhỏ mới sinh do đang triển khai đợt cao điểm “làm sạch dữ liệu dân cư”.

Để tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu chị L. cài đặt một ứng dụng giả mạo có tên “Cổng dịch vụ công Bộ Công an” và thanh toán phí nhập khẩu hộ khẩu qua ứng dụng này.

Ban đầu, các đối tượng đề nghị chị L. chuyển thử 10.000 đồng vào tài khoản giả mạo mang tên “Kho bạc Nhà nước khu vực 2, tỉnh Hà Tĩnh”. Sau khi nhận được tiền, nhóm lừa đảo lập tức chuyển hoàn lại khoản tiền này để tạo niềm tin cho nạn nhân.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu anh T. chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng (hơn 100 triệu đồng) sang tài khoản của vợ để “hoàn tất thủ tục nhập khẩu”. Nghi ngờ đây là vụ lừa đảo, gia đình đã trình báo sự việc cho lực lượng công an địa phương.

Kịp thời ngăn chặn chiêu trò lừa đảo qua thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thượng Đức nhanh chóng xác minh, mời vợ chồng anh T.và chị L. đến trụ sở làm việc, giải thích rõ các quy trình liên quan đến đăng ký thường trú cho trẻ sơ sinh và ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo tinh vi nói trên.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ công an, viện dẫn lý do xử lý vi phạm, làm thủ tục cư trú hay cập nhật dữ liệu dân cư để yêu cầu chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng lạ. Mọi thủ tục hành chính của lực lượng Công an đều được thực hiện công khai, minh bạch trên Cổng dịch vụ công quốc gia và không yêu cầu người dân chuyển tiền qua ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.