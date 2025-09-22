Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 300 người sập bẫy kẻ lừa đảo tuổi teen

Thái Lâm
TPO - Một đối tượng trẻ tuổi ở Lâm Đồng vừa bị khởi tố vì lập tài khoản facebook giả, tung chiêu “giúp lấy lại tiền bị lừa” để chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng của 325 nạn nhân trên cả nước.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.T.Đ.Q (SN 2008, trú phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng P.T.Đ.Q tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, Q. lập tài khoản facebook giả, rao “có cách lấy lại tiền bị lừa trên mạng”. Nhiều người tin tưởng đã chuyển tiền để nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận tiền, Q. viện nhiều lý do như “sai cú pháp”, “xác minh hệ thống” để yêu cầu chuyển thêm, rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Q. đã lừa 325 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng, dùng để tiêu xài cá nhân.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá cược trực tuyến, không chuyển tiền cho các tài khoản mạo danh “hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa” và cần báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện vụ việc.

Thái Lâm
