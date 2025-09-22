Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo khai về 'cuộc gặp' với Mr. Pips

TPO - Bị cáo Bùi Trung Đức khai báo quanh co, không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của HĐXX, anh ta thừa nhận có gặp mặt, ăn cơm với bị can Phó Đức Nam (Mr. Pips) nhưng trong bữa ăn không bàn bạc công việc.

Đeo chìa khoá xe sang để 'làm màu'

Ngày 22/9, TAND TP Hà Nội mở lại phiên xét xử bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1992, tại TP HCM) và 19 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hành vi của Đức được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của nhóm Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đang bị Công an Hà Nội điều tra.

Tại tòa hôm nay, Đức khai báo quanh co, không tập trung trả lời vào trọng tâm câu hỏi của HĐXX. Đức cho hay, làm việc cho công ty nước ngoài chuyên tư vấn đầu tư chứng khoán từ năm 2020 nhưng không biết các doanh nghiệp này bất hợp pháp, đến khi Cơ quan điều tra khởi tố mới biết mình sai phạm.

Theo Đức, ở công ty, bị cáo chỉ làm nhiệm vụ “truyền cảm hứng” cho nhân viên, “vẽ viễn cảnh” về mức thu nhập cao, đãi ngộ tốt để nhân viên cố gắng lao động, hưởng lương “khủng”. Công ty có nhiều bộ phận hoạt động tách biệt nhau, mỗi bộ phận “chỉ biết chức năng của mình” nên không hiểu hết toàn bộ.

Bị cáo Bùi Trung Đức (trái) cùng đồng phạm.

Tại công ty, bị cáo Đức cho rằng chỉ làm theo sự phân công và hưởng lương. Từ 2020 - 2022 (khi bị bắt), bị cáo được trả khoảng 1,3 tỷ đồng (trong số này còn 600 triệu đồng tiền thưởng chưa được thanh toán).

Khi HĐXX truy hỏi về 5 chìa khoá của rất nhiều siêu xe hãng Mercedes, Porsche… mà Đức thường đeo trên người vì đâu mà có? Đức khai, các siêu xe đó bị cáo không sử dụng mà chỉ để đeo chìa để "làm màu" khi “truyền cảm hứng” cho nhân viên. Đây là yêu cầu của công ty.

“Bị cáo cái gì cũng nói không biết là vô lý, công ty nếu hoạt động hợp pháp thì không có lý do gì lại quy định nhân viên không sử dụng tên chính danh, không dùng số điện thoại chính chủ khi liên hệ với khách hàng. Các bị cáo lại có thời gian dài làm việc tại đây, tạo dựng hình ảnh người thành công để dụ dỗ khách hàng thì không thể có chuyện không biết”, HĐXX gay gắt sau phần trả lời của Đức.

Trao đổi 'công việc' chỉ dùng tiếng Anh

Liên quan đến mối quan hệ với Mr.Pips (tức Phó Đức Nam), bị cáo Phạm Trung Đức cho hay, đã biết Phó Đức Nam bị bắt. Trước đó, Đức thừa nhận hai người có gặp mặt, ăn cơm chung một lần nhưng trong bữa không trao đổi công việc.

Trước câu trả lời này, HĐXX tiếp tục phản bác cho rằng “trong vụ án bị cáo có quan hệ và nhận chỉ đạo từ Phó Đức Nam, vụ án còn được mở rộng chứ chưa dừng lại”.

“Gia đình bị cáo cùng người thân của một bị cáo khác đã khắc phục cho bà Lê Anh Th. (nạn nhân bị lừa nhiều nhất) số tiền khoảng 4 tỷ đồng, bị cáo có biết không?", HĐXX hỏi. Bị cáo trả lời “đã tác động gia đình nộp khắc phục, số tiền cụ thể bao nhiêu thì bị cáo không biết”.

"Bị cáo nói không biết công ty lừa đảo tại sao phải khắc phục?" HĐXX hỏi dồn, bị cáo Đức nói, bản thân thừa nhận với cáo trạng quy kết.

Thấy thái độ khai báo quanh co của bị cáo Đức, đại diện Viện KSND TP Hà Nội công bố bản tự khai của anh ta tại cơ quan công an. Đồng thời đặt câu hỏi: Bị cáo chỉ nói mình là người "truyền cảm hứng", nhưng khiến cho gần 20 bị cáo phải khác chịu xét xử ở đây, bị cáo nhận thức thế nào? Đức bây giờ trùng giọng “rất ân hận”.

Theo Viện Kiểm sát, hiện bị cáo mới chỉ bị truy tố xét xử trong vụ án này, còn các công ty khác hay những hoạt động liên quan tới Phó Đức Nam “có thể tiếp tục bị truy cứu…”.

Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam

Một số nhân viên cấp dưới của Đức khai rằng, các bộ phận trong công ty hoạt động khá độc lập, chỉ bộ phận chăm sóc khách hàng là trực tiếp trao đổi với khách. Sau khi khách chuyển tiền đầu tư thì số tiền đó chuyển vào tài khoản công ty.

Về thu nhập, nhóm bị cáo cho hay, họ nhận lương khoảng 6 triệu đồng khi mới vào làm, sau tăng lên khoảng 10 triệu đồng, với nhân viên xuất sắc sẽ có thêm tiền thưởng.

Một số nhân viên cho rằng "có thể đã gặp Phó Đức Nam và nhận thông tin chỉ đạo trên nhóm chát". Các nhóm chát này chủ yếu dùng tiếng anh.