Khởi tố 6 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn hợp thức khoáng sản

TPO - Các đối tượng đã cấu kết, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh khoáng sản, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử lý, phát hiện và xử phạt nhiều vụ việc khai thác cát, sỏi trái phép, song tại một số xã các huyện Tân Kỳ, Nam Đàn, Thanh Chương (cũ) vẫn còn xảy ra tình trạng doanh nghiệp khai thác không đúng thiết kế mỏ, không tuân thủ mốc giới, khai thác vượt trữ lượng, công suất được cấp phép, gây thất thoát nghiêm trọng tài nguyên khoáng sản và nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Sơn Thái Long - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản (sỏi), do Vũ Sơn (SN 1979, trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc, có biểu hiện bất minh liên quan đến việc thu mua khoáng sản không có hóa đơn, nguồn gốc của các công ty được cấp phép khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quá trình điều tra xác định, Vũ Sơn đã cấu kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép nhằm “hợp thức hóa” lượng khoáng sản không rõ nguồn gốc. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, kín kẽ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan phá án, đồng loạt khám xét 9 địa điểm tại các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ điều tra.

Các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (SN 1990), trú xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên; Vũ Thị Khánh Huyền (SN 2002), Trần Thị Huệ (SN 1987), cùng trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Nam (SN 1972), Trương Thị Ngãi (SN 1974), cùng trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, trung bình mỗi tháng, Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua từ 3.000 đến 4.000 tấn sỏi, cát, đá các loại từ mỏ khai thác trên địa bàn các huyện: Tân Kỳ, Quỳ Hợp (cũ), sau đó vận chuyển về bãi tập kết hoặc bán trực tiếp cho khách hàng tại các tỉnh phía Bắc.

Nguồn hàng chủ yếu được thu mua từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Hoàng (địa chỉ xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) do Nguyễn Trọng Nam làm Giám đốc và Trương Thị Ngãi là cổ đông góp vốn. Để tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, các đối tượng thường tổ chức vận chuyển sỏi vào khung thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ sáng.

Do trữ lượng khai thác được cấp phép có hạn, phần lớn số khoáng sản bán ra không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Để hợp thức hóa nguồn gốc đầu vào, dưới sự chỉ đạo của Vũ Sơn, các kế toán Vũ Thị Khánh Huyền và Trần Thị Huệ đã cấu kết với Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK (địa chỉ xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên) do Phan Đức Duy làm Phó Giám đốc để mua hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.

Công an lấy lời khai đối tượng Vũ Sơn.

Với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, các đối tượng đã gây thiệt hại số tiền gần 3 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Sơn, Nguyễn Trọng Nam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; khởi tố bị can đối với Phan Đức Duy, Vũ Thị Khánh Huyền, Trần Thị Huệ, Trương Thị Ngãi về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.