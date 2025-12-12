Khởi tố vụ tai nạn khiến 4 người tử vong trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

TPO - Công an xác định, xe ô tô khách 16 chỗ lưu thông trên cao tốc theo hướng Quảng Ngãi – Đà Nẵng không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi cùng chiều phía trước, đã tông mạnh vào phía sau xe ô tô tải đầu kéo, hậu quả 4 người tử vong, 7 người bị thương.

Ngày 12/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại Km71+200 tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng, đoạn qua xã Tam Xuân, Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 4 giờ 12 phút ngày 9/12 gây hậu quả đặc biệt đau lòng khi làm 4 người tử vong, 7 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông và gây ám ảnh cho người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc trọng điểm này.

Quá trình điều tra xác định, xe ô tô khách 16 chỗ mang BKS 29B-081.62 lưu thông trên cao tốc theo hướng Quảng Ngãi – Đà Nẵng đã không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi cùng chiều phía trước.

Hậu quả, xe khách đã tông mạnh vào phía sau xe ô tô tải đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-360.35, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 15R-149.06, đang lưu thông cùng chiều, dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.