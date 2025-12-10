Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tin mới về sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 7 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hiện đã qua cơn nguy kịch. Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Sáng 10/12, trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết: Đến sáng cùng ngày, sức khỏe của 7 bệnh nhân nhập viện sau vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đã tạm ổn.

Sau khi tiếp nhận nạn nhân vụ tai nạn vào sáng 9/12, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động toàn bộ lực lượng y tế tham gia cấp cứu.

Trong 10 bệnh nhân được đưa đến, có 2 nạn nhân là cha con chỉ bị choáng và trầy xước nhẹ, được sơ cứu và không nhập viện; các trường hợp còn lại được xử trí cấp cứu tại chỗ.

tp-nan-nhan-vu-tai-nan.jpg
7 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hiện đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh viện đã chuyển mổ cấp cứu 2 bệnh nhân bị thương nặng là tài xế Phạm Văn Kiều (39 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) và ông Vũ Văn Trinh (54 tuổi, trú xã Hải An, tỉnh Ninh Bình).

Tài xế Kiều bị đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, vết thương đầu trên xương chày, vết thương mi mắt trái và dị vật mắt trái.

Ông Trinh bị đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não độ II, chấn thương hàm mặt, gãy phức tạp hai xương hàm, vết thương mi mắt trái, gãy xương chính mũi, gãy hai xương ngực và dập phổi hai bên. Cả hai bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.

Bệnh nhân Trần Thị V. (51 tuổi, trú xã Hải Thịnh, Ninh Bình) dù được hồi sức, phẫu thuật khẩn cấp nhưng đã không qua khỏi, tử vong vào trưa 9/12 do đa chấn thương.

tai-nan-2-6174.jpg
tai-nan-3181.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện, 7 bệnh nhân khác đang được điều trị nội khoa và theo dõi. Bệnh nhân Trần Thị Xuân (48 tuổi, xã Hải An) chấn thương sọ não; Hoàng Thị Thùy (39 tuổi, xã Hải Tiến, Ninh Bình) gãy xương hàm mặt; Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi, trú xã Hải Tiến) bị chấn thương lách và gãy xương sườn số 6 bên trái. Bệnh nhân Vũ Thị Đông (23 tuổi, trú xã Hải An) bị chấn thương do va đập vùng ngực trái còn chồng chị là Hoàng Văn Trung (23 tuổi, trú xã Hải Tiến) bị chấn thương vùng chậu phải.

Khoảng 4h10 ngày 9/12, tại Km71+200, đoạn qua thôn Bích Ngô (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách biển số 29B-081.62 do tài xế P.V.K điều khiển, chở theo 12 người, đã va chạm với xe đầu kéo 15C-360.35 kéo rơ-moóc 15R-149.06 do tài xế B.M.T (43 tuổi, trú Hải Phòng).

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện; nhiều người bị thương.

Hoài Văn
