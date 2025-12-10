Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bộ trưởng Giáo dục chúc Bộ Y tế quản lý hiệu quả đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa

Trường Phong - Luân Dũng
TPO - Chính phủ thống nhất các chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý.

Chính phủ quy định chi tiết về xã hội hóa sách giáo khoa

Sáng 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự thảo luật nêu trên theo ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội.

Trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, đáng chú ý, theo ông Sơn, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo theo hướng: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.

1012gd.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Như Ý

Qua đó, Bộ GD&ĐT sẽ lựa chọn phương án biên soạn một bộ sách mới hoặc lựa chọn, chỉnh lý từ các bộ sách hiện hành, tùy thuộc vào tình hình thực tiễn và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, dự thảo tiếp tục giao Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; đồng thời, bỏ quy định “giao Chính phủ quy định chi tiết về xã hội hóa sách giáo khoa”.

Theo ông Sơn, trong bối cảnh hiện nay, chưa đủ điều kiện để luật hóa ngay phương án bộ sách thống nhất do Nhà nước trực tiếp biên soạn hay thực hiện theo cơ chế xã hội hóa, vì phương án cụ thể vẫn đang được cấp có thẩm quyền xem xét.

Ngoài ra, quy định theo hướng mở như dự thảo giúp bảo đảm tính ổn định của luật, tránh tạo ràng buộc cứng khi chủ trương còn trong quá trình nghiên cứu, đánh giá tác động.

Riêng việc xã hội hóa, bao gồm việc tổ chức, cá nhân cho, tặng sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tiếp tục thực hiện theo Điều 16 Luật Giáo dục hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo giải trình nêu rõ.

Bộ Y tế quản lý các chương trình đào tạo chuyên sâu về sức khỏe

Trong Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), điểm đáng chú ý được nhấn mạnh là nhóm chủ đề về đào tạo chuyên sâu sau đại học cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, II của Bộ Y tế và liên thông giữa bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa với bằng tiến sĩ, thạc sĩ.

1012gd1.jpg
Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Về nội dung này, Chính phủ tiếp thu, giải trình rằng, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ nội trú là những người có năng lực giỏi, đóng góp lớn cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng được tôn vinh và có đãi ngộ tương xứng.

Tuy nhiên, việc công nhận tương đương giữa văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa với bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ hiện không có cơ sở khoa học và không có tiền lệ quốc tế.

Ông Sơn nêu nêu rõ, thực tiễn tại các quốc gia cho thấy hệ thống giáo dục đều phân định rõ giữa đào tạo học vị (thạc sĩ, tiến sĩ) và đào tạo thực hành đặc thù. Các học vị thạc sĩ, tiến sĩ thuộc hệ thống đào tạo học thuật với chương trình, chuẩn đầu ra và quy định riêng; trong khi chương trình bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II được thừa nhận là đào tạo thực hành chuyên sâu, mang tính đặc thù của ngành y nhưng không thuộc hệ thống học vị sau đại học.

Bên cạnh đó, ngành y hiện vẫn đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và thực hiện bổ nhiệm các chức danh học thuật như phó giáo sư, giáo sư theo đúng quy định chung hiện hành.

Do đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Bộ Y tế nghiên cứu, thảo luận dưới góc độ chuyên môn và đi tới thống nhất quy định: Các chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý.

Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý đào tạo sau đại học chuyên sâu lĩnh vực sức khỏe.

Cuối phần giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc Bộ Y tế quản lý thật tốt các chương trình đào tạo này.

Trường Phong - Luân Dũng
