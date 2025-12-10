Người lái ô tô không được cho trẻ em dưới 10 tuổi ngồi cùng hàng ghế

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Luân Dũng
TPO - Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế, theo luật sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

Sáng 10/12, với đại đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan tới an ninh, trật tự.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, luật quy định: “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Bên cạnh đó, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn, phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Ảnh minh họa

Luật quy định, ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của lái xe), ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận khoang chở khách thực hiện theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Giải trình về nội dung này, ban soạn thảo cho hay, thiết bị camera, với đơn giá phổ biến khoảng 1.000.000-1.500.000 đồng/xe. Thiết bị lưu trữ dữ liệu trên xe (thẻ nhớ 64-128GB) với chi phí khoảng 200.000 -300.000 đồng/xe.

Tổng chi phí phát sinh toàn quốc ước tính 151 - 217 tỷ đồng, tương ứng bình quân 1,2 - 1,8 triệu đồng/xe.

Hiện có khoảng 300.000 xe kinh doanh vận tải hàng hóa và xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, việc triển khai lắp đặt camera ghi nhận hình ảnh người lái xe làm phát sinh hai khoản chi phí trên. Tổng chi phí phát sinh ước tính 360 - 540 tỷ đồng.

Mặc dù quy định lắp camera ghi nhận hình ảnh người lái xe và camera trong khoang chở khách có tác động về tài chính nhưng theo ban soạn thảo lại tạo tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh, tăng tính minh bạch, giảm rủi ro pháp lý và tăng chất lượng dịch vụ vận tải. Từ đó, hạn chế tai nạn giao thông gây thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng và kinh tế.

Luật được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ 1/7/2026.

Luân Dũng
#an toàn trẻ em #luật giao thông #quốc hội #giám sát hành trình #vận tải

