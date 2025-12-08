Xử phạt nữ tài xế điều khiển ô tô mắc kẹt trên đường ray khiến tàu phải phanh gấp

TPO - Ngoài bị phạt tiền, nữ tài xế điều khiển ô tô đi vào lối có biển báo cấm, mắc kẹt trên đường ray khiến đoàn tàu phải phanh gấp còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 8/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã vào cuộc xác minh và lập biên bản xử phạt nữ tài xế điều khiển ô tô đi vào lối có biển báo cấm, mắc kẹt trên đường ray khiến đoàn tàu phải phanh gấp.

Video: Khoảnh khắc lái tàu phanh gấp cứu ô tô mắc kẹt trên đường ray.

Trước đó, khoảng 14h ngày 5/12, chị H.T.H điều khiển ô tô BKS 37K-xxx.90 đi qua lối đi tự mở tại Km323+850, khu gian Vinh – Yên Xuân (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An).

Khi băng qua đường sắt Bắc – Nam, bánh trước bên trái của xe bị trật xuống đường ray khiến ô tô mắc kẹt, không thể di chuyển. Đúng lúc đó, đoàn tàu AH1 do anh Đỗ Trung Kiên điều khiển đang chuẩn bị đi qua.

Phát hiện nguy cơ tai nạn, chị H. và một người dân đã kịp thời chạy ra vẫy tay cảnh báo. Nhờ tín hiệu này, lái tàu Kiên đã hãm phanh dừng khẩn cấp, tránh được va chạm nguy hiểm. Sau khi đảm bảo an toàn, chị H. đưa xe vượt qua đường ray để đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Chị H. tại cơ quan Công an.

Đáng chú ý, lối đi tự mở nơi xảy ra sự việc đã được lắp đặt đầy đủ biển cấm ô tô và biển cảnh báo, tầm nhìn thông thoáng.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã lập biên bản xử phạt chị H.T.H về lỗi đi vào đường có biển báo cấm, mức phạt từ 4-6 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.