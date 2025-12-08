Tăng trưởng kinh tế 8,3%, Cần Thơ vẫn đối mặt nhiều điểm nghẽn

TPO - Dù duy trì mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm nay khoảng 8,3% và vượt thu ngân sách, Cần Thơ vẫn đối mặt nhiều thách thức, như giải ngân đầu tư công chậm, công nghiệp phục hồi yếu và nhiều dự án vướng mặt bằng. Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Cần Thơ bàn nhiều nghị quyết cho giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tháo điểm nghẽn và mở không gian phát triển mới.

Chiều 8/12, HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026, khai mạc Kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ cuối năm, với khối lượng nội dung được đánh giá lớn nhất nhiệm kỳ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, kỳ họp tập trung xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách năm 2025; đồng thời quyết nghị chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng Cần Thơ vẫn giữ được đà phục hồi, GRDP năm 2025 ước tăng 8,3%; thu ngân sách đạt hơn 25.800 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao.

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh, báo cáo giám sát của HĐND và ý kiến cử tri cho thấy, còn một số khó khăn, thách thức và tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, như: Tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng; đóng góp GRDP vùng còn thấp; thu ngân sách thiếu bền vững; chính sách thu hút đầu tư chưa hấp dẫn; giải ngân vốn đầu tư công chậm; vướng mắc giải phóng mặt bằng còn lớn. Chủ tịch HĐND yêu cầu các sở, ngành “tăng tốc chỉ đạo, điều hành” để tạo nền tảng đạt mục tiêu tăng trưởng 10 - 10,5%/năm từ 2026.

Kỳ họp lần này xem xét 26 báo cáo và thông qua 39 nghị quyết, đặc biệt cho năm 2026, như phân bổ ngân sách; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2026 - 2030; chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ; mức chi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hỗ trợ bảo hiểm y tế; định mức chi cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức...

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đánh giá, năm 2025, dù còn không ít khó khăn, thách thức, kinh tế trong nước vẫn tăng trưởng ổn định. Với Cần Thơ, thành phố đạt và vượt 10/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 306.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt gần 95 triệu đồng; công nghiệp - xây dựng phục hồi; nông nghiệp phát triển theo hướng xanh, bền vững; văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực; an ninh trật tự được giữ vững; bộ máy chính quyền 2 cấp được kiện toàn 100% theo quy định.

Dù vậy, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhìn nhận, có 5 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; công nghiệp chế biến, chế tạo phục hồi chậm; nhiều dự án trọng điểm vướng giải phóng mặt bằng; giải ngân đầu tư công dù cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đề nghị, toàn hệ thống chính trị triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh hoàn thiện quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đầu tư hạ tầng then chốt, nâng cao chất lượng xây dựng chính sách và chuẩn bị tốt bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh kỳ họp.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị HĐND thành phố tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, tăng cường tiếp xúc cử tri, theo dõi việc thực hiện nghị quyết; đồng thời mong cử tri tiếp tục giám sát chính quyền, đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Cần Thơ diễn ra từ ngày 8 - 10/12, với một ngày dành cho thảo luận tổ, thảo luận hội trường và chất vấn Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, thủ trưởng các sở, ngành.