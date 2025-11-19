Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 19/11, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (viết tắt Ủy ban bầu cử) họp phiên thứ nhất.

Phiên họp đã công bố quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Ngô Tùng

Các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử gồm: Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ủy ban này còn có 24 ủy viên.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét thông qua quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử; phân công nhiệm vụ các thành viên; nghị quyết thành lập 5 tiểu ban phục vụ bầu cử và dự kiến nhân sự tham gia các tiểu ban.

Phiên họp đầu tiên của Ủy ban bầu cử cũng xem xét thông qua kế hoạch tổ chức bầu cử; phân công chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, thảo luận hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND TPHCM.