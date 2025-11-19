Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhận thêm nhiệm vụ

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 19/11, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (viết tắt Ủy ban bầu cử) họp phiên thứ nhất.

Phiên họp đã công bố quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

img-7434.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Ngô Tùng

Các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử gồm: Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ủy ban này còn có 24 ủy viên.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét thông qua quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử; phân công nhiệm vụ các thành viên; nghị quyết thành lập 5 tiểu ban phục vụ bầu cử và dự kiến nhân sự tham gia các tiểu ban.

Phiên họp đầu tiên của Ủy ban bầu cử cũng xem xét thông qua kế hoạch tổ chức bầu cử; phân công chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, thảo luận hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND TPHCM.

Ngô Tùng
#nhận nhiệm vụ mới #Chủ tịch HĐND TPHCM #Võ Văn Minh #Ủy ban bầu cử #nhân sự #Đại biểu Quốc hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục