Thực hiện công tác nhân sự đối với các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TPHCM

TPO - Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, kỳ họp sẽ thực hiện công tác nhân sự đối với các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố.

Sáng 14/11, HĐND TPHCM khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua các chủ trương, chính sách quan trọng trên địa bàn. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 5 diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, nhân dân thành phố và các thành phần doanh nghiệp đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của quý IV, cũng là thời điểm mở đầu cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X. Ảnh: Ngô Tùng

Theo đó, HĐND thành phố xác định kỳ họp này là bước chuyển quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, thông qua việc xem xét, quyết nghị các chủ trương, cơ chế, chính sách thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, yêu cầu mới.

Đồng thời xây dựng và hoàn thiện thể chế để bảo đảm thực hiện đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, định hướng của nghị quyết, sớm đưa các chủ trương lớn của thành phố đi vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ và văn hóa của khu vực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc dự kỳ họp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tham dự kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét quyết định 43 nội dung quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu: an sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, cải cách hành chính, phân cấp nguồn lực, đầu tư công, phát triển đô thị…

“Trong tinh thần hết sức chủ động, trách nhiệm và đồng hành thống nhất giữa HĐND - UBND, những nội dung này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để trình kỳ HĐND Thành phố thông qua, vừa cụ thể hóa đường hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần hoàn thiện cơ chế vận hành của mô hình chính quyền đô thị hai cấp vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân”, ông Minh nói.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng thông tin, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét thực hiện công tác nhân sự đối với các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố.