Xã hội

Google News

HĐND TPHCM họp chuyên đề, quyết định nhiều vấn đề quan trọng sau sáp nhập

Ngô Tùng
TPO - Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM xem xét thông qua 41 nghị quyết bao quát đầy đủ các lĩnh vực: kinh tế – ngân sách, đô thị, văn hóa – xã hội và pháp chế v.v..

Sáng 29/9, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để thông qua chủ trương thực hiện nhiều chính sách quan trọng trên địa bàn.

img-0218.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (bìa phải) cùng các lãnh đạo thành phố dự kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù còn không ít khó khăn và thách thức, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự lãnh đạo quyết liệt của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy, thành phố đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xuất nhập khẩu... đều có chuyển biến tích cực. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đặc biệt, 168 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Trung ương.

img-0207.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TPHCM cũng nhìn nhận thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt là các “nút thắt” trong phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công...

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh, kỳ họp này là dịp thực hiện tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động của bộ máy chính quyền 2 cấp thực sự thông suốt, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, đồng thời phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025 và giai đoạn 2020–2025, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố.

“Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ khi thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, với 41 nghị quyết sẽ được xem xét, thông qua gồm: 9 nghị quyết quy phạm pháp luật và 32 nghị quyết cá biệt, bao quát đầy đủ các lĩnh vực kinh tế – ngân sách, đô thị, văn hóa – xã hội và pháp chế”, ông Minh thông tin.

img-0191.jpg
Đại biểu HĐND TPHCM dự kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Kỳ họp tiến hành thảo luận, cho ý kiến nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật bao gồm 11 nội dung như quy định hỗ trợ tiền ăn đối với chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố; quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp, khu dân cư; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp, khu dân cư trên địa bàn thành phố…

Ngoài ra còn có nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2025-2026; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục từ năm học 2025-2026...

Ngô Tùng
