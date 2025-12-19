Quảng Ngãi khởi công, khánh thành 4 dự án gần 32.000 tỷ đồng

TPO - Sáng 19/12, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành 4 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 32.000 tỷ đồng, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, khởi công Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa – nước thải lưu vực Nam sông Trà Khúc, tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng; Dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất, tổng vốn đầu tư khoảng 350 tỷ đồng.

Đặc biệt, khởi công dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng và khánh thành dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, với tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài 88km, trong đó đoạn qua Quảng Ngãi 60,3km, Gia Lai 27,7km.

Quang cảnh khởi công dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Phát biểu tại điểm lễ khởi công Dự án sản xuất Ray đường sắt và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, Giám đốc Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất Mai Văn Hà chia sẻ, Hòa Phát là tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam, hoạt động trên 5 lĩnh vực, trong đó thép là lĩnh vực cốt lõi.

Suốt 10 năm liền, Hòa Phát nằm trong Top 3 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước, tạo việc làm cho khoảng 32.000 lao động trực tiếp và hàng chục vạn lao động gián tiếp; riêng tại Quảng Ngãi, Hòa Phát đang giải quyết việc làm cho khoảng 18.000 lao động. Mỗi năm, tập đoàn đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 15.000 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Theo ông Hà, trong lĩnh vực thép, năng lực sản xuất của Hòa Phát đạt 16 triệu tấn/năm, đứng đầu Đông Nam Á và dự kiến vươn lên Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới từ cuối năm 2026. Tập đoàn tập trung phát triển các sản phẩm thép chất lượng cao phục vụ công nghiệp chế biến – chế tạo, đường sắt và năng lượng.

Với Dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, Hòa Phát đang dồn lực triển khai, dự kiến cho ra sản phẩm từ năm 2027 để cung cấp cho dự án đường sắt tốc độ cao, các công trình trọng điểm quốc gia và thị trường trong, ngoài nước.

Giám đốc Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất Mai Văn Hà, phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Đánh giá cao việc Chính phủ ban hành Nghị định 319 về cơ chế đặc thù cho các dự án đường sắt trọng điểm, Tổng Giám đốc Hòa Phát cho rằng đây là chính sách kịp thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào các dự án lớn, từng bước xây dựng ngành công nghiệp đường sắt do người Việt Nam làm chủ.

“Hòa Phát đã sẵn sàng về công nghệ và nhân lực, cam kết cung cấp sản phẩm bảo đảm chất lượng, giá cả cạnh tranh, góp phần hiện thực hóa các dự án giao thông trọng điểm quốc gia”, ông Mai Văn Hà nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ tin tưởng dự án sẽ triển khai đúng tiến độ với sự đồng hành của Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại buổi lễ khởi công Dự án sản xuất Ray đường sắt và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Được biết, dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, do Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích gần 15ha tại Khu công nghiệp phía đông Khu Kinh tế Dung Quất (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện tại, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý. Ngay sau lễ khởi công, nhà thầu sẽ đồng loạt thi công các hạng mục liên quan. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành đưa vào vận hành sản xuất vào quý I/2027, sẵn sàng cung cấp thép ray cho các công trình giao thông trọng điểm quốc gia, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Quảng Ngãi kỳ vọng tạo cú “hích” cho công nghiệp thép

Phát biểu tại buổi lễ khởi công Dự án sản xuất Ray đường sắt và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, dự án ra đời trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án đường sắt quy mô lớn, ngày càng cấp bách. Việc Hòa Phát đầu tư sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt không chỉ phù hợp với định hướng của Chính phủ về phát triển công nghiệp phụ trợ nội địa, mà còn góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, chủ động nguồn vật liệu chiến lược cho các công trình trọng điểm quốc gia.

Phối cảnh Dự án sản xuất Ray đường sắt và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau hơn 9 năm hiện diện tại Quảng Ngãi, Hòa Phát đã triển khai 7 dự án tại Dung Quất với tổng vốn đầu tư trên 185 nghìn tỷ đồng, đóng góp lớn cho ngân sách, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Dự án ray đường sắt và thép đặc biệt lần này tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ, nâng cao GRDP và lan tỏa phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ.

Ông Giang khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác thủ tục, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đi kèm, bảo đảm dự án triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.

“Tỉnh Quảng Ngãi cam kết huy động mọi nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, lắng nghe và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Với tiềm năng của Khu kinh tế Dung Quất, sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án và năng lực, kinh nghiệm của Tập đoàn Hòa Phát, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ tin tưởng Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất sẽ triển khai thành công, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và nâng tầm ngành thép Việt Nam trong giai đoạn mới.