Địa ốc

Google News

Onsen Fuji sẵn sàng khởi công dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội

P.V

Ngày 19/12/2025, tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, Onsen Fuji sẽ chính thức khởi công dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội - một trong ba dự án bất động sản trị liệu được Tập đoàn triển khai đồng loạt trên cả nước.

Dự án trọng điểm hưởng ứng chủ trương khởi công các công trình quy mô lớn

Việc triển khai dự án diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh khởi công các công trình, dự án quy mô lớn nhằm tạo khí thế thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, Tập đoàn Onsen Fuji là một trong những doanh nghiệp tiên phong cụ thể hóa chủ trương này bằng hành động thực tế, đưa các dự án đã đủ điều kiện pháp lý và kỹ thuật vào giai đoạn triển khai đồng loạt.

image001-8676.jpg
Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội là dự án trọng điểm được khởi công ngày 19/12 hưởng ứng công điện của Chính phủ

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 158/CĐ-TTg, Tập đoàn Onsen Fuji đã tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đồng bộ công tác chuẩn bị và sẵn sàng khởi công ba dự án quy mô tại cùng một thời điểm. Động thái này thể hiện rõ tinh thần “Tốc độ - Quy mô - Đồng lòng”, cũng như sự chủ động phối hợp giữa chiến lược phát triển của doanh nghiệp với định hướng phát triển chung của quốc gia.

Trước thời điểm khởi công ngày 19/12, Khu tổ hợp dịch vụ, trị liệu sức khỏe, khách sạn và biệt thự điều dưỡng Lynn Times Hà Nam (tên thương mại: Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội) đã hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết, sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công xây dựng theo đúng kế hoạch đề ra.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội - mảnh ghép quan trọng trong chiến lược bất động sản trị liệu của Onsen Fuji

Tọa lạc tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm trong khu vực hội tụ đồng thời tài nguyên tự nhiên, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và hệ thống y tế trọng điểm. Dự án nằm tại vị trí chiến lược gần Trung tâm Y tế Vùng Thủ đô cùng các bệnh viện tuyến trung ương như Bạch Mai cơ sở 2, Việt Đức cơ sở 2, tạo nền tảng để phát triển mô hình nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe dài hạn, đáp ứng nhu cầu an dưỡng ngày càng gia tăng của xã hội hiện đại.

Theo quy hoạch, dự án gồm 130 căn liền kề và hơn 1.000 căn hộ trị liệu cao cấp, được phát triển với các phân khu thấp tầng và cao tầng, hướng tới hình thành một quần thể sống nơi chăm sóc sức khỏe trở thành một phần tự nhiên của đời sống thường nhật. Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được định vị là không gian an cư - trị liệu - phục hồi dài hạn, phù hợp với nhóm khách hàng trung niên, cao tuổi và những người theo đuổi lối sống khỏe chủ động, bền vững.

Dự án được phát triển theo triết lý lấy con người làm trung tâm, nơi kiến trúc tối giản kết hợp cùng hệ tiện ích trị liệu. Mỗi căn nhà được thiết kế như một không gian sống hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hằng ngày, mỗi tuyến đường, khu vườn được quy hoạch như một phần của hành trình phục hồi, góp phần tạo nên sự cân bằng thân - tâm - trí trong môi trường sống yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên.

image003-2933.jpg
Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội – không gian trị liệu gắn với hệ thống y tế Vùng Thủ đô.

Dự án được triển khai với đầy đủ cơ sở pháp lý, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chú trọng các yếu tố an toàn, bền vững và giá trị sử dụng lâu dài. Khu tổ hợp dịch vụ, trị liệu sức khỏe, khách sạn và biệt thự điều dưỡng Lynn Times Hà Nam – Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, du lịch và dịch vụ địa phương, tạo việc làm, gia tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời nâng cao hình ảnh khu vực như một điểm đến nghỉ dưỡng, trị liệu cao cấp của miền Bắc.

Khi đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần hình thành một cộng đồng cư dân văn minh, an toàn và bền vững, nơi các tiêu chuẩn về môi trường sống, an ninh và chất lượng dịch vụ được đặt lên hàng đầu, qua đó từng bước định hình mô hình bất động sản trị liệu của Tập đoàn Onsen Fuji trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

P.V
#Onsen Fuji #Lynn Times Onsen #bất động sản #trị liệu #Ninh Bình #du lịch #y tế

