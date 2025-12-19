Động thổ dự án đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ

TPO - Sau khi hoàn thành và đi vào vận hành dự kiến vào quý IV/2028, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho hạ tầng đường sắt quốc gia, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, bất động sản, đặc biệt là kinh tế biển cho TPHCM và toàn vùng Đông Nam bộ.

Sáng 19/12, tại xã Cần Giờ, TP.HCM, Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ động thổ dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, được kỳ vọng tạo bước đột phá trong kết nối giữa trung tâm thành phố với khu vực ven biển phía Nam, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho đô thị biển Cần Giờ.

Tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên

Tham dự buổi lễ có ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. Về phía nhà đầu tư, có ông Lê Khắc Hiệp - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM (ảnh trái) dự lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup khẳng định tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ là công trình hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ với TP.HCM mà còn với chiến lược phát triển giao thông hiện đại của cả nước.

Máy móc, thiết bị được tập kết tại phạm vi dự án. Ảnh: Hữu Huy

Theo ông Lê Khắc Hiệp, tuyến đường sắt có điểm đầu tại Bến Thành - trung tâm lịch sử, văn hóa và nhịp sống sôi động của TP.HCM - và điểm cuối tại khu đô thị sinh thái Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Với vận tốc thiết kế lên đến 350 km/giờ, dự án được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp đường sắt hiện đại tại Việt Nam.

“Từ khởi đầu này, chúng ta sẽ đặt những viên gạch đầu tiên cho hệ sinh thái đường sắt tốc độ cao quốc gia trong tương lai, tạo nền tảng cho những bước phát triển đột phá của đất nước”- ông Hiệp nhấn mạnh.

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Đại diện Vingroup cho biết, khi đi vào vận hành thương mại, dự kiến vào quý IV/2028, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển giao thông vận tải quốc gia, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho TP.HCM theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh, dựa trên công nghệ và tri thức.

Ông Lê Khắc Hiệp cho rằng, vượt lên trên vai trò của một công trình giao thông công cộng hiện đại, dự án còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo TP.HCM trong việc xây dựng một đô thị có sức dẫn dắt khu vực bằng chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối, tinh thần đổi mới và sáng tạo không ngừng.

“Chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng TP.HCM trong hành trình kiến tạo công trình mang ý nghĩa chiến lược này. Vingroup cam kết huy động đầy đủ năng lực, công nghệ, nhân lực và quản trị; tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và môi trường; tổ chức thi công một cách trách nhiệm, chuyên nghiệp và minh bạch để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng”- ông Hiệp khẳng định.

Rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính

Theo ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, lễ động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ diễn ra trong chuỗi sự kiện khởi công, khánh thành các dự án quy mô lớn trên cả nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là dấu mốc quan trọng trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu chiến lược về không gian đô thị, mô hình kinh tế và chất lượng sống.

"Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là công trình hạ tầng giao thông có quy mô đặc biệt lớn, công nghệ hiện đại, kỹ thuật phức tạp, kết nối khu vực trung tâm thành phố với Cần Giờ, đồng thời định hướng phát triển đô thị, dịch vụ và kinh tế biển, mở rộng liên kết với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu"- ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, việc triển khai dự án trong bối cảnh thành phố đã khởi công khu đô thị lấn biển Cần Giờ hồi tháng 4/2025 cho thấy quyết tâm hiện thực hóa các định hướng lớn về phát triển không gian đô thị biển, phù hợp với Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

“Đây không chỉ là một dự án hạ tầng, mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của TP.HCM, cũng như hiệu quả của mô hình hợp tác giữa Nhà nước và khu vực tư nhân trong đầu tư hạ tầng chiến lược”- ông Cường nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao cam kết của nhà đầu tư về tiến độ đưa dự án vào khai thác cuối năm 2028, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư; rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính để đồng hành cùng nhà đầu tư.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường và các di tích lịch sử dọc tuyến.

“Thành phố sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất nhưng cũng giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, bảo đảm dự án phát triển hài hòa giữa kinh tế và bảo vệ thiên nhiên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững,” ông Bùi Xuân Cường khẳng định.