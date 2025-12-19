Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cao tốc đã nối thẳng về Cà Mau

Nhật Huy
TPO - Sáng 19/12, cùng cả nước, TP. Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành tuyến chính dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nối thông cao tốc về thẳng tỉnh địa đầu Tổ quốc.

Dự lễ tại điểm cầu Cần Thơ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo bộ ngành Trung ương cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ và tỉnh Cà Mau.

img-2358.jpg
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự buổi lễ.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài 110 km, gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau, với tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, từ ngân sách, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Điểm đầu cao tốc tại tuyến nối đường Nam Sông Hậu, phường Cái Răng (TP. Cần Thơ), dự kiến nối với Cần Thơ 2 sau này, điểm cuối tại nút giao với đường Hành lang ven biển phía Nam, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Tuyến cao tốc được thiết kế 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp bố trí liên tục.

Sau thông xe, tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ đưa vào khai thác, rút ngắn 1 nửa thời gian đi lại giữa 2 địa phương (còn khoảng 1 tiếng 30 phút). Cùng đó, tuyến cao tốc sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1, kết nối trực tiếp Cà Mau với mạng lưới cao tốc quốc gia. Dự án góp phần giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực để Cà Mau và các địa phương phía Nam vươn lên thành cực tăng trưởng mới của vùng.

dji-20251217165647-0241-d.jpg
Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Cùng ngày, Cần Thơ tổ chức khánh thành, khởi công 7 công trình, tổng vốn hơn 9.700 tỷ đồng. Trong đó, có 3 dự án khánh thành gồm: Đường trục Đông – Tây (2.000 tỷ đồng), khu chung cư Cara River Park, chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan; khởi công 4 dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng và nhà ở. Các dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị và kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ.

img-2372.jpg
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mở ra động lực tăng trưởng mới cho Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Nhật Huy.
Nhật Huy
