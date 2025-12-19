Khánh thành công trình hiện đại hóa toa xe đường sắt

TPO - Việc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đưa vào khai thác 162 toa xe được nâng cấp với các giải pháp giảm rung, chống ồn giúp hành trình tàu hỏa êm ái hơn, cải thiện đáng kể trải nghiệm của hành khách trên các tuyến đường dài.

Sáng (19/12), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức lễ khánh thành công trình “Hiện đại hóa toa xe phục vụ hành khách trên hệ thống đường sắt quốc gia”.

Cùng ngày, VNR cũng đồng loạt khởi công, khánh thành 2 dự án trọng điểm khác gồm triển khai ứng dụng Chatbot, Voice chat ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chăm sóc khách hàng và dự án chuyển đổi xanh với việc thử nghiệm nhiên liệu diesel sinh học B5 trên đầu máy D12E chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng. 3 công trình này nằm trong tổng số hơn 230 dự án, công trình quy mô lớn của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên cả nước được khởi công, khánh thành đồng loạt trong hôm nay.

Điểm nhấn lớn nhất của sự kiện là việc đưa vào khai thác đồng bộ 162 toa xe đã được nâng cấp, cải tạo toàn diện, với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Chỉ sau khoảng 3 tháng thi công khẩn trương, những toa xe vốn quen thuộc với hành khách đường sắt nay khoác lên mình diện mạo mới, hiện đại và thân thiện hơn.

Không gian bên trong các toa tàu được thiết kế lại theo hướng thẩm mỹ, thân thiện và hiện đại hơn. Ảnh: VNR.

Ngay sau lễ khánh thành, đoàn tàu SE5 tại Hà Nội và SE6 tại TPHCM đã chính thức lăn bánh với các toa xe được cải tạo, phục vụ hành khách trên tuyến đường sắt Thống Nhất. Trong thời gian tới, các toa xe này sẽ tiếp tục được đưa vào khai thác trên các đoàn tàu SE1/2, SE3/4, SE7/8 và SE19/20, kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2026.

Quá trình hiện đại hóa 162 toa xe không chỉ dừng ở việc “làm mới” hình thức mà là sự thay đổi đồng bộ về công nghệ, nội thất và trải nghiệm hành khách. Không gian bên trong toa xe được thiết kế lại theo hướng thẩm mỹ, thân thiện và dễ chịu hơn, với vật liệu mới thay thế các chi tiết cũ kỹ trước đây. Khu vực vệ sinh và buồng rửa được cải tạo toàn diện, sử dụng các thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, mang lại cảm giác tiện nghi và sạch sẽ trong suốt hành trình dài.

Một trong những cải tiến được hành khách kỳ vọng nhất là các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm tiếng ồn và rung lắc khi tàu chạy. Việc bổ sung cơ cấu chống rung, thay mới các chặn cửa giúp hạn chế tối đa tiếng va đập và tiếng ồn vọng vào khoang khách, tạo không gian yên tĩnh hơn, đặc biệt với các chuyến tàu đêm. Song song đó, hệ thống chiếu sáng trên toa xe cũng được nâng cấp đồng bộ, từ đèn chiếu sáng chung, đèn ngủ đến các chi tiết trang trí, góp phần nâng cao trải nghiệm thị giác và cảm giác thoải mái cho hành khách.

Ngành đường sắt đã bổ sung cơ cấu chống rung, thay mới các chặn cửa giúp hạn chế tối đa tiếng va đập và tiếng ồn vọng vào khoang khách. Ảnh: Lộc Liên.

Song song với hiện đại hóa đoàn tàu, VNR cũng đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Việc triển khai Chatbot và Voice chat ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng được kỳ vọng sẽ giúp hành khách tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ và quản lý. Trong khi đó, dự án thử nghiệm nhiên liệu diesel sinh học B5 trên đầu máy D12E tuyến Hà Nội - Hải Phòng là bước thử nghiệm quan trọng, thể hiện nỗ lực giảm phát thải, hướng tới phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Hoàng Gia Khánh - Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - cho biết ba công trình được khánh thành và triển khai trong hôm nay là niềm vinh dự lớn của ngành đường sắt khi được góp mặt trong một sự kiện chính trị - kinh tế có ý nghĩa quan trọng của đất nước. Theo ông Khánh, công trình hiện đại hóa toa xe là kết quả của ba tháng thi đua lao động khẩn trương, nghiêm túc của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP Vận tải Đường sắt cùng các đơn vị thi công, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới.