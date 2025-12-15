Người đường sắt bám trụ giữ tàu giữa lúc nhà ngập lụt, gia đình gặp khó

TPO - Thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng và vận tải đường sắt, với tổng chi phí khắc phục, sửa chữa vượt hơn 580 tỷ đồng. Hàng nghìn người đường sắt bám trụ hiện trường giữa mưa bão, có người biết tin nhà cửa bị ngập lụt, gia đình gặp khó khăn, nhưng vẫn ở lại làm nhiệm vụ để kịp thời sửa đường, khôi phục thông tin tín hiệu, đảm bảo an toàn chạy tàu.

Chia sẻ tại Hội nghị chuyên đề về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn lĩnh vực đường sắt trong tình hình mới, ông Hoàng Gia Khánh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) - cho biết, năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ngành, vừa là năm tăng tốc cho giai đoạn phát triển mới, vừa là năm phải đối mặt với sức ép lớn từ biến đổi khí hậu.

“Thời tiết cực đoan, khó lường đã tác động trực tiếp tới kết cấu hạ tầng và hoạt động vận tải đường sắt, đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết đối với công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai”, ông Khánh nhấn mạnh.

Ông Hoàng Gia Khánh - Tổng Giám đốc VNR. Ảnh: Lộc Liên.

Theo báo cáo của VNR, từ tháng 6, mưa lớn đã gây sạt lở taluy, hư hỏng nền đường tại nhiều đoạn trên tuyến Yên Viên - Lào Cai. Đến các tháng cao điểm 8, 10 và 11, liên tiếp 6 cơn bão lớn cùng hoàn lưu mưa lũ tràn qua nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam, khiến hàng loạt đoạn tuyến Bắc - Nam và các tuyến phía Bắc buộc phải phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Một trong những sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra tại khu gian Vân Canh - Phước Lãnh, khi mưa lớn do bão số 13 cuốn trôi khoảng 75 m nền đường, sâu tới 9 m, khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt hoàn toàn.

Hệ quả là trong năm, 121 đoàn tàu khách và 117 đoàn tàu hàng phải dừng chạy, gần 8.500 hành khách được tổ chức chuyển tải, 39.000 vé tàu hoàn trả, cùng hơn 45.000 suất ăn miễn phí được bố trí cho hành khách trong thời gian chờ thông tuyến. Những con số này cho thấy mức độ ảnh hưởng sâu rộng của thiên tai không chỉ với ngành đường sắt, mà còn trực tiếp tới sinh hoạt, đi lại của người dân.

Không chỉ làm gián đoạn vận tải, bão lũ còn gây tổn thất lớn cho kết cấu hạ tầng đường sắt. Nhiều vị trí bị trôi toàn bộ nền đường, sạt lở sâu, cầu cống và hệ thống thông tin tín hiệu hư hỏng nghiêm trọng.

Theo thống kê của ngành đường sắt, tổng kinh phí khắc phục, sửa chữa hạ tầng do thiên tai trong năm nay vượt 585 tỷ đồng. Riêng hoạt động vận tải, doanh thu bị ảnh hưởng ước tính khoảng gần 190 tỷ đồng, chưa kể chi phí phát sinh do giảm tốc độ chạy tàu, tổ chức chuyển tải và sửa chữa phương tiện.

Tổng kinh phí khắc phục, sửa chữa hạ tầng do thiên tai trong năm nay của ngành đường sắt vượt 585 tỷ đồng. Ảnh: VNR.

Ông Hoàng Gia Khánh cho biết, có những thời điểm ngành buộc phải dừng tàu, sửa chữa khẩn cấp và tổ chức chuyển tải hành khách trên diện rộng. “Trong bối cảnh đó, ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, duy trì hoạt động vận tải ở mức cơ bản thông suốt”, ông Khánh nói.

Đằng sau những con số thiệt hại là câu chuyện của hàng nghìn người đường sắt bám trụ hiện trường giữa mưa bão. Có người biết tin nhà cửa bị ngập lụt, gia đình gặp khó khăn, nhưng vẫn ở lại làm nhiệm vụ để kịp thời sửa đường, khôi phục thông tin tín hiệu, đảm bảo an toàn chạy tàu.

Theo lãnh đạo VNR, chính sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, cùng sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương, đã giúp công tác cứu viện, chuyển tải hành khách diễn ra tương đối suôn sẻ trong những thời điểm khó khăn nhất.

Từ thực tế năm nay, ông Hoàng Gia Khánh thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, từ công tác chuẩn bị vật tư, nhân lực đến khả năng ứng phó tại chỗ. Tuy nhiên, ông Khánh nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của ngành là chủ động hơn trong mùa mưa bão tới, đảm bảo mạng lưới đường sắt quốc gia sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai ngày càng cực đoan...