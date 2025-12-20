Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thích ứng chính sách thuế của Mỹ vừa cấp bách, vừa lâu dài

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thuế đối ứng của Mỹ tạo ra những tác động làm tăng chi phí, hàng hoá chịu áp lực cạnh tranh mạnh, do đó, theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, việc thích ứng vừa cấp bách vừa lâu dài với cả nhà nước và doanh nghiệp.

Chiều 19/12, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phối hợp Sở Công Thương Vĩnh Long tổ chức hội thảo về thích ứng chính sách thuế Mỹ - giải pháp phát triển xuất khẩu...

dua.jpg
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Vĩnh Long như dừa... chịu ảnh hưởng từ thuế đối ứng của Mỹ.

Theo Sở Công Thương Vĩnh Long, năm nay, dù gặp nhiều thách thức, xuất khẩu của tỉnh năm nay vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Trong đó, thị trường châu Á đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng hơn 19%; châu Mỹ gần 1,4 tỷ USD, tăng hơn 11%; châu Âu 470 triệu USD, tăng gần 20%...

Thị trường Mỹ tiếp tục đạt kim ngạch hơn 1,1 tỷ USD, chiếm hơn 30% tổng kim ngạch, thị trường xuất khẩu chiến lược của nhiều ngành hàng xuất khẩu của Vĩnh Long. Tuy nhiên, thuế đối ứng 20% của Mỹ đã làm tăng chi phí, tăng áp lực cạnh tranh lên hàng Việt. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhỏ khó mở rộng thị trường do thiếu vốn và công nghệ, nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại tăng cao.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết, việc Mỹ áp dụng thuế đối ứng 20% từ ngày 7/8 đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam đã tạo ra tác động trực tiếp và sâu rộng đến hoạt động xuất khẩu của tỉnh. Trong đó, có nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Vĩnh Long như sản phẩm từ dừa, thủy sản, dệt may, da giày, túi xách, nông sản chế biến...

Theo ông Sơn, để thích ứng với tình hình, tỉnh Vĩnh Long đề ra nhiều giải pháp, trong đó xem thích ứng chính sách thuế của Mỹ là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài; siết chặt quản lý xuất xứ, kiểm soát rủi ro chuyển tải; triển khai đồng bộ mã số vùng trồng, vùng nuôi; tăng cường năng lực phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp.

Tỉnh cũng mở rộng và khai thác hiệu quả các thị trường còn dư địa tăng trưởng cao, nhu cầu ổn định như châu Âu, châu Đại Dương, Nam Á, Trung Đông, Halal, châu Phi; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ để tăng giá trị gia tăng, hạn chế xuất khẩu thô.

son.jpg
Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - phát biểu tại hội thảo.

Các ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý tại hội thảo cho rằng, cần thống nhất định hướng phát triển xuất khẩu bền vững cho doanh nghiệp. Trong đó, tập trung cải thiện logistics và hạ tầng kết nối, giảm chi phí vận tải; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, hạn chế phụ thuộc vào một khu vực.

Cảnh Kỳ
#thuế Mỹ #xuất khẩu #Vĩnh Long #hợp tác thương mại #chính sách thuế #Bộ Công Thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục