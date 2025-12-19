Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi công siêu dự án casino tại Quảng Ninh trị giá hơn 2 tỷ USD

TPO - Ngày 19/12, tại Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino, với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 244 ha, quy hoạch theo mô hình “thành phố nghỉ dưỡng, resort city” hiện đại, tích hợp đầy đủ các chức năng du lịch, lưu trú, thương mại, vui chơi giải trí và dịch vụ cao cấp, hướng tới vận hành liên tục 24/7. Mục tiêu là hình thành một điểm đến du lịch, giải trí quy mô khu vực, đạt chuẩn quốc tế, đủ sức cạnh tranh với các trung tâm giải trí lớn trong khu vực và trên thế giới.

1000008306.jpg
Khởi công Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino tại Quảng Ninh trị giá hơn 2 tỷ USD.

Ý tưởng quy hoạch tổng thể dự án dựa trên triết lý “Art in Landscape – Nghệ thuật trong cảnh quan”, trong đó cảnh quan được coi là không gian nghệ thuật mở, tạo dấu ấn thị giác đồng bộ cho toàn bộ tổ hợp. Với cấu trúc đô thị mở, các trục cảnh quan, quảng trường trung tâm và hệ thống tuyến đi bộ được kết nối liền mạch, dự án hướng tới hình thành một điểm đến xanh, đẹp, tiện ích, đủ khả năng giữ chân du khách dài ngày và tạo nhịp sống du lịch sôi động quanh năm.

Giai đoạn đầu, dự án sẽ triển khai tổ hợp khách sạn do các thương hiệu quản lý hàng đầu thế giới vận hành, với hàng nghìn phòng tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp khu biệt thự, villa nghỉ dưỡng hướng biển, các phân khu shophouse thương mại cùng chuỗi tiện ích, dịch vụ và giải trí quy mô lớn. Các tuyến phố thương mại, không gian ẩm thực, mua sắm và hoạt động văn hóa, nghệ thuật được kỳ vọng tạo ra dòng chảy du khách liên tục, mở rộng dư địa phát triển dịch vụ và thương mại.

1000008300.png
1000008301.png
1000008302.png
Phối cảnh dự án.

Điểm nhấn quan trọng của dự án là khu vui chơi giải trí có thưởng casino, được thí điểm cho người Việt vào chơi theo chủ trương của Chính phủ. Đây được xem là yếu tố then chốt gia tăng sức hút cho Vân Đồn, góp phần hình thành một mô hình du lịch, giải trí mới có kiểm soát, bền vững.

Theo kế hoạch, phân khu casino dự kiến khánh thành vào năm 2028, toàn bộ dự án hoàn thành vào quý IV/2034. Khi đi vào vận hành đầy đủ, tổ hợp được kỳ vọng trở thành khu “resort city” quy mô lớn đầu tiên tại miền Bắc, thu hút mạnh mẽ du khách từ thị trường Đông Bắc Á và nội địa, tạo cú hích cho thương mại, dịch vụ và bất động sản nghỉ dưỡng tại Vân Đồn.

1000008304.jpg
1000008305.jpg
Dự án được triển khai trên diện tích hơn 244 ha, quy hoạch theo mô hình “thành phố nghỉ dưỡng, resort city” hiện đại.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc, cho biết dự án mang ý nghĩa chiến lược, góp phần đưa Vân Đồn tiến gần hơn mục tiêu trở thành khu kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch, giải trí tầm khu vực, đồng thời tạo động lực phát triển dài hạn cho kinh tế địa phương.

Hoàng Dương
#du lịch #casino #Vân Đồn #Quảng Ninh #khu nghỉ dưỡng #tập đoàn Sun Group

