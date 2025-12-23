ABBANK tăng tốc kết quả kinh doanh, sẵn sàng cho bước nhảy 2026

Lợi nhuận lũy kế 11 tháng của ABBANK đã vượt mạnh kế hoạch năm; định hướng chiến lược 2026 cùng lộ trình tăng vốn điều lệ kỳ vọng tạo nền cho một chu kỳ tăng tốc mới.

Tăng vốn cho giai đoạn phát triển mới

Năm 2025 chứng kiến làn sóng tăng vốn điều lệ bùng nổ mạnh mẽ của các ngân hàng Việt Nam, từ tư nhân đến quốc doanh, với tổng giá trị lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Tính đến tháng 11/2025, tổng vốn điều lệ của 28 ngân hàng niêm yết đã vượt 926.000 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cuối năm 2024.

Theo các chuyên gia, làn sóng tăng vốn của các nhà băng không đơn giản là cuộc đua quy mô mà đằng sau là nỗ lực đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và nâng vị thế của các ngân hàng.

Theo quy định hiện hành, CAR phải được duy trì ở mức tối thiểu 8%. Song Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại nâng tỷ lệ CAR qua từng năm để tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.

Thông tư 14/2025/TT-NHNN quy định, lộ trình áp dụng CAR là năm đầu tiên tối thiểu 8,625%; năm thứ hai mức 9,25%; năm thứ ba mức 9,875% và đạt 10,5% từ năm thứ tư.

Yêu cầu này được đánh giá rất cần thiết khi hệ thống Ngân hàng Việt Nam đang có tỷ lệ CAR chỉ hơn 12%, thấp hơn đáng kể mức bình quân 19% của các nước ASEAN đã áp dụng Basel III, theo Chứng khoán BSC. Chuẩn mực Basel III cũng đồng thời bổ sung thêm các tỷ lệ đòn bẩy và tỷ lệ đảm bảo thanh khoản (LCR, NSFR).

Quan trọng hơn, việc tăng vốn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng tín dụng của các ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng năm nay dự kiến đạt 18-20% và năm 2026 có thể tiếp tục duy trì ở mức 20% để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mục tiêu 10%, hệ số CAR của các ngân hàng có thể bị bào mòn nếu không kịp tăng vốn để đáp ứng.

Nắm bắt được các yêu cầu thay đổi ngày càng cao về về an toàn vốn, ABBank là một trong các ngân hàng đã sớm trình tăng vốn và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 3.622 tỷ đồng (tương đương tăng 35%) lên mức gần 13.973 tỷ đồng, đại diện ABBANK nhấn mạnh, nguồn vốn mới từ việc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo phương án đã được phê duyệt sẽ là nền tảng để ngân hàng bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đây không chỉ là "bước đệm chiến lược” để ngân hàng mở rộng dư nợ tín dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp và cá nhân được dự báo sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới theo mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ.

Đồng thời, nguồn vốn mới cũng sẽ hỗ trợ ngân hàng có thêm nguồn lực đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm dịch vụ, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược như mở rộng mạng lưới, số hóa hoạt động, nâng cao dịch vụ trải nghiệm khách hàng.

Tăng vốn điều lệ cũng được xem là giải pháp trực tiếp và hiệu quả để nâng cao chỉ số TCE/RWA (vốn chủ sở hữu hữu hình/tổng tài sản có rủi ro), tạo cơ sở vững chắc để các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Moody’s xem xét nâng hạng tín nhiệm cho ABBANK. Điều này không chỉ nâng cao hình ảnh mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn quốc tế với chi phí thấp cho ngân hàng.

Trước đó, ngày 22/10/2025, Công ty cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) công bố tiếp tục duy trì mức xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành A- và đánh giá triển vọng ở mức Ổn định (Stable) đối với ABBank. Theo VIS Rating, ABBank đã có những cải thiện trong công tác quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu cũng như ổn định khả năng thanh khoản, góp phần củng cố niềm tin của thị trường và nhà đầu tư đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn. Tổ chức này cũng đánh giá ABBank có khả năng nâng tín nhiệm nếu tiếp tục thực hiện thành công các biện pháp quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu và đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh cốt lõi hướng đến khách hàng.

Theo cập nhật mới nhất từ ABBank, tính đến ngày 30/11/2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế của ngân hàng này đạt mức 3.400 tỷ đồng, hoàn thành gấp gần 2 lần kế hoạch cả năm. Đà tăng này không phải là ngẫu nhiên mà là sự tăng trưởng ổn định đã được định hình từ các quý đầu năm 2025 khi lũy kế 9 tháng ngân hàng đã đạt 2.319 tỷ đồng, giúp cho ROE của ngân hàng luôn duy trì ở mức ổn định cao từ 16% - 18%.

Mục tiêu của ABBANK trong năm 2026 là đạt 290.000 tỷ đồng tổng tài sản; 4.500 tỷ đồng lợi nhuận và nợ xấu dưới 2%.

“Cao hơn, chúng tôi quyết tâm hiện thực hóa 3 mục tiêu lớn đến hết 2027: đưa vốn hóa thị trường của ABBank đạt 100.000 tỷ đồng; từng bước đưa Ngân hàng vào top 10 các ngân hàng có chỉ số RoE hoạt động hiệu quả; và quan trọng nhất là xây dựng một ABBank sẵn sàng, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới”, đại diện ABBank chia sẻ.

Cơ hội bứt phá cổ phiếu ABB

Trên thị trường chứng khoán, nhờ với sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản và mặt bằng lãi suất ổn định, cổ phiếu ngân hàng đang lấy lại sức hấp dẫn của “cổ phiếu vua”. Những ngày đầu tháng 12, nhóm cổ phiếu vua đã liên tục có những phiên giao dịch tích cực và thu hút dòng vốn ngoại.

Với ABB, một trong cổ phiếu ngân hàng có giá dưới 20.000 đồng/cổ phần, mức giá được nhiều nhà đầu tư đánh giá hấp dẫn, đã duy trì được trạng thái tích cực trong nhiều tháng trở lại đây. Sau thời gian dài duy trì dưới mốc 10.000 đồng/cổ phiếu, ở phiên giao dịch 25/7, ABB đã vượt mốc này và duy trì đà tăng sau đó.

Đặc biệt, ở phiên giao dịch ngày 17/11, cổ phiếu ABB tăng vọt lên mức 14.900 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hoá của ABBANK đã vượt 15.000 tỷ đồng sau khi ngân hàng hoàn tất loạt điều chỉnh quan trọng về nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Vũ Văn Tiền, người từng đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT ngân hàng trong giai đoạn 2005 – 2018 chính thức trở lại vị trí dẫn dắt ngân hàng ở vị trí Chủ tịch HĐQT trong giai đoạn mới.

Trong những ngày đầu tháng 12, ABB tiếp tục duy trì đà tăng và lần đầu chạm mốc 15.800 đồng/cổ phiếu ở phiên giao dịch ngày 11/12. Tính đến giữa tháng 12, ABB nằm trong top 3 cổ phiếu ngân hàng có mức tăng gấp đôi so với đầu năm (tăng hơn 102%). Đồng thời, đây là cổ phiếu hiếm hoi giữ mức điều chỉnh dưới 10% so với đỉnh năm trong khi hàng loạt mã ngân hàng khác đều ở biến động sau động thái chốt lời của nhà đầu tư.

Anh Nguyễn Việt Anh, một nhà đầu tư cá nhân đánh giá, tiềm năng của ABB còn nằm ở việc cổ phiếu này có tiềm năng chuyển sàn, chính thức niêm yết trong giai đoạn 2026 - 2027. “Đây là một thông tin đáng chờ đợi với nhà đầu tư”, anh Việt Anh chia sẻ.