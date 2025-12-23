Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Những "đêm trắng" và bản lĩnh của người Cienco4

Sáng 22/12, khi những chiếc xe đầu tiên lăn bánh trải nghiệm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, cũng là lúc hàng triệu người dân miền Tây vỡ òa trong niềm vui "thay da đổi thịt". Để hiện thực hóa lời hẹn lịch sử ấy, ít ai biết rằng trên công trường gói thầu XL01 đoạn Hậu Giang - Cà Mau, những kỹ sư, công nhân của Tập đoàn Cienco4 đã phải đánh đổi bằng vô số những đêm trắng "xuyên màn đêm, đội mưa dông" để đưa dự án về đích đúng hẹn.

Giấc mơ trăm năm

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vùng đất trù phú với 20 triệu dân, bao đời nay vẫn khắc khoải một giấc mơ giao thông liền mạch. Quốc lộ 1 độc đạo, quá tải và xuống cấp đã trở thành "điểm nghẽn" kìm hãm sự cất cánh của cả vùng. Chính vì thế, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Cà Mau không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm quốc gia, mà còn là "con đường của lòng dân", là lời hứa của Chính phủ với miền đất Chín Rồng.

Một đoạn tuyến của dự án do Cienco4 thi công đã hoàn thành.

Sáng 22/12, theo phương án tổ chức giao thông mới nhất, ô tô chính thức được phép lưu thông trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang. Cùng với đó, đoạn Hậu Giang - Cà Mau cũng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính để thông xe kỹ thuật. Sự kiện này giống như việc khơi thông một "long mạch", rút ngắn thời gian từ TP.HCM về đất Mũi chỉ còn một nửa, mở ra không gian phát triển kinh tế, logistics và du lịch chưa từng có.

Nhưng đằng sau những dải nhựa đen nhánh thẳng tắp băng qua đồng ruộng ấy là cả một cuộc chiến thầm lặng, nơi những nhà thầu xây lắp phải đối mặt với những thách thức "chưa từng có tiền lệ".

Các nhà thầu triển khai công việc trong giai đoạn hoàn thiện mặt đường.

"Chưa có dự án nào mà áp lực về vật liệu và địa chất lại khắc nghiệt như ở đây", một kỹ sư lão luyện chia sẻ. ĐBSCL với nền đất yếu, hệ thống sông ngòi chằng chịt, lại rơi vào thời điểm khan hiếm cát san lấp trầm trọng, đã đặt các nhà thầu vào thế "chân tường". Chưa kể, những cơn mưa trắng trời kéo dài dai dẳng suốt nhiều tháng ròng của miền Tây đã biến công trường thành những bãi lầy khổng lồ.

Dấu ấn Cienco4: Uy tín tạo nên tầm vóc

Trên công trường gói thầu XL01 dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau, không khí thi công chưa bao giờ ngơi nghỉ. Tại đây, Tập đoàn Cienco4 - một trong những cánh chim đầu đàn của ngành xây dựng - đã chứng minh bản lĩnh của một "ông lớn" xây lắp. Xác định đây là dự án danh dự, không chỉ là hợp đồng kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị, Cienco4 đã kích hoạt chế độ thi công "thời chiến".

Tập đoàn Cienco4 triển khai 3 ca, 4 kíp tại dự án

Hình ảnh những đêm công trường sáng rực ánh đèn như ban ngày, tiếng máy móc gầm rú hòa lẫn tiếng mưa rơi là ký ức còn mãi của của những người Cienco4 tham gia dự án. Hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân của Cienco4 đã bám trụ 24/7, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương".

Tham gia dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn Cienco4 đảm nhận thi công tại Gói thầu XL01 đoạn Hậu Giang - Cà Mau (trong liên danh cùng các đơn vị khác). Đây là gói thầu có tính chất kỹ thuật phức tạp với tổng chiều dài khoảng 11km tuyến chính và hệ thống cầu dày đặc. Cụ thể, Cienco4 chịu trách nhiệm thi công phần đường từ Km61+715 đến Km71+800 và đặc biệt là hạng mục sở trường: thi công 11 cây cầu trên tuyến (bao gồm Cầu Cái Đĩa, Cầu Ba Be, Cầu Lộ Quan, Cầu Tư Chiến, Cầu Cái Nhào Nhỏ, Cầu Mười Thước, Cầu Chùa Miên, Cầu Nhà Thờ, Cầu Cái Nhào Lớn, Cầu Nước Trong, Cầu Kênh Đê). Giá trị phần việc mà Cienco4 đảm nhận lên tới hàng nghìn tỷ đồng, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối đồng bộ toàn tuyến. Đến nay, gói thầu do Cienco4 đảm nhiệm đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đáp ứng yêu cầu thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12/2025, hòa chung vào niềm vui lớn của ngày thông xe đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (22/12).

Dù khó khăn vất vả nhưng người Cienco4 luôn tự hào vì đã được tham gia, đóng góp vào các dự án trọng điểm quốc gia.

Việc đưa ôtô vào lưu thông trên cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau không chỉ là cột mốc về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho chữ "Tín" của những nhà thầu chuyên nghiệp. Trong bối cảnh nhiều dự án gặp khó khăn, sự vững vàng của những thương hiệu như Cienco4 đã trở thành điểm tựa để Bộ Xây dựng và người dân đặt trọn niềm tin.

Những ngày cuối năm này, đi trên tuyến cao tốc mới thênh thang, nhìn lại những giọt mồ hôi đã đổ xuống trong những đêm trắng, những người thợ Cienco4 có quyền tự hào. Họ không chỉ xây dựng những cây cầu, những con đường, mà họ đang xây đắp tương lai cho cả một vùng đất, giữ trọn "lời hẹn" mùa xuân với bà con miền Tây ruột thịt.