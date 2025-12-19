Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh được vinh danh sống đẹp

TPO - Ngày 18/12, Báo Thanh Niên tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Sống đẹp lần thứ 5 với chủ đề “Sự diệu kỳ của lòng nhân ái”. Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh (nhân vật trong bài Tấm lòng vàng của chàng cầu thủ của tác giả Hồng Minh) được vinh danh.

Theo tác giả Hồng Minh, ngoài những giây phút thăng hoa trên sân cỏ để là một cầu thủ ngôi sao trong làng bóng đá Việt Nam, khi "thoát vai" cầu thủ nổi tiếng, Nguyễn Tiến Linh trở về đời sống bình thường cùng hành trình thiện nguyện của riêng mình.

Nhiều năm qua, Tiến Linh đã đóng góp không ít tiền của và công sức cho các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa không chỉ ở Bình Dương (cũ), nơi gia đình anh sinh sống, mà còn ở nhiều địa phương khác trên cả nước.

Ngoài bóng đá, Tiến Linh còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Với bài viết về những hoạt động thiện nguyện của cầu thủ Nguyễn Tiến Linh mang tên Tấm lòng vàng của chàng cầu thủ, tác giả Hồng Minh đã giành giải Ba của cuộc thi Sống đẹp lần thứ 5 ở hạng mục Phóng sự, ký sự, ghi chép.

Ngoài ra, cầu thủ Nguyễn Tiến Linh cũng được Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn để giao lưu tại lễ trao giải. Do không thể tham dự giao lưu, Tiến Linh đã gửi lời xin lỗi đồng thời bày tỏ sự cảm kích khi nhận được sự quan tâm đối với hành trình lan tỏa yêu thương mà mình đang thực hiện. Tiến Linh cho biết việc được góp sức cho cộng đồng cũng là cách anh tạo niềm vui, hạnh phúc cho chính mình.

Từ những trải nghiệm có được, nam cầu thủ nhắn nhủ đến các bạn trẻ: “Hãy sống, làm việc và hết mình với đam mê của mình. Nếu có điều kiện, chúng ta hãy bớt chút thời gian, dùng sức lực của mình để cùng đồng cảm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn”.

BTC trao giải Nhất cho 2 tác giả ở hạng mục Phóng sự, ký sự, ghi chép

﻿và hạng mục Album ảnh

Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức cho biết năm nay, cuộc thi ghi nhận sự đa dạng thí sinh ở các lứa tuổi, trong đó thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 2013 (12 tuổi) và thí sinh lớn tuổi nhất sinh năm 1952 (73 tuổi).

Ban tổ chức trao giải cho tác giả có bài viết được yêu thích nhất

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi khẳng định sau 5 năm tổ chức liên tục, cuộc thi Sống đẹp đã vượt ra khỏi khuôn khổ một sân chơi viết báo thông thường để trở thành nơi ghi nhận, kết nối và lan tỏa những hành động tử tế, những lựa chọn dấn thân vì cộng đồng trong đời sống xã hội đương đại. Các tác phẩm phản ánh sinh động những lát cắt đời sống, nơi lòng nhân ái hiện diện trong những công việc thầm lặng, những hành động bền bỉ, lâu dài và giàu trách nhiệm xã hội.

Kết quả cuộc thi: Hạng mục phóng sự, ký sự, ghi chép: Giải nhất: Hành trình không có điểm dừng (Nguyễn Vũ Điền). Giải nhì: Chàng trai Nga "nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn" (Tô Khuyên); Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: "Quân tốt" giữa đời thường (Đặng Hoàng An). Giải ba: Cô giáo gieo "ngọt" trên đất mặn (Trần Văn Vương); Tấm lòng vàng của chàng cầu thủ (Hồng Minh);"Cây Tô Hạp" gieo mầm sử thi Raglai miền đàn đá (Lê Đức Dương). Hạng mục truyện ngắn: Giải nhất Một giọt nước (Hoài Thương). Giải nhì: Phép màu cho Gold (Trần Thị Tú Ngọc). Giải ba: Của nợ (An Hạ); Chuyến tàu Trường Sa (Mạnh Hoài Nam). Hạng mục ảnh: Giải nhất : Giải cứu san hô, trả lại sự sống cho "rừng nơi đáy nước" (Trung Đào). Giải nhì: Bếp thiện nguyện Từ Tâm (Anh Jour). Giải ba: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh (Trần Nguyễn Nguyên Khang). Bài viết được yêu thích nhất Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: "Quân tốt" giữa đời thường (Đặng Hoàng An) Bài viết xuất sắc về môi trường: Chàng trai Nga "nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn" (Tô Khuyên). 5 nhân vật được vinh danh do Ban tổ chức và Ban giám khảo bình chọn: - Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh - Tấm lòng vàng của chàng cầu thủ (tác giả Hồng Minh). - Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng - Hành trình không có điểm dừng (Nguyễn Vũ Điền). - Cô giáo khuyết tật Trần Ngọc Điệp - Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: "Quân tốt" giữa đời thường" (Đặng Hoàng An). - Anh Lê Quốc Trung - "Bác sĩ" trong lòng dân (Đào An Duyên). - Cô giáo Đào Thị Thanh An - Cô giáo gieo "ngọt" trên đất mặn (Trần Văn Vương).

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Báo Thanh Niên chính thức ra mắt tuyển tập Sống đẹp 5: Sự diệu kỳ của lòng nhân ái, quy tụ những tác phẩm tiêu biểu. Ấn phẩm không chỉ tổng kết hành trình của cuộc thi mà còn tiếp tục nối dài sứ mệnh lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội đến bạn đọc.