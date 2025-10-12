'Thanh niên sống đẹp' Hòa Minzy: Gần 500 em nhỏ gọi hai tiếng 'mẹ Hòa'

TPO - Không chỉ ghi dấu ấn bằng giọng ca nội lực, Hòa Minzy còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người trẻ bằng hành trình thiện nguyện thầm lặng nhưng bền bỉ. Nữ ca sĩ chia sẻ, tất cả những gì cô có được đều nhờ vào tình yêu thương của khán giả, và đó chính là động lực lớn nhất để cô "trả ơn cuộc đời" bằng những hành động đẹp.

Ca sĩ Hòa Minzy (tên thật Nguyễn Thị Hòa) là một trong số 20 gương tiêu biểu được tuyên dương tại Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức (tối 11/10).

Hòa Minzy đã có những phút trải lòng chân thành, kể lại những câu chuyện đằng sau các dự án cộng đồng mà cô tâm huyết. Giọng ca Bắc Bling cho rằng, việc làm từ thiện với cô không phải là sự ép buộc, mà xuất phát từ một tâm niệm giản dị: "Tất cả những gì em có từ kinh tế cho đến hình ảnh, cho đến định vị trong sự nghiệp của mình đều là nhờ quý vị khán giả".

Ca sĩ Hòa Minzy được trao tặng Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025. (Trong ảnh,Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao Bằng khen và biểu trưng chương trình). Ảnh: Xuân Tùng

Chuyến đi "trốn mẹ" và sự ra đời của cây cầu An Hòa

Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình thiện nguyện của Hòa Minzy đến từ một chuyến đi cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung đầy bão táp. Đó là lần cô đã "trốn mẹ" để bay vào vùng lũ Quảng Bình. Chuyến bay gặp khó khăn, không thể hạ cánh, buộc cô phải đổi hướng đến Vinh và đi đường bộ vào Hà Tĩnh. Chính tại đây, khi chiếc xe cứu trợ bị kẹt giữa biển nước, cô đã tận mắt chứng kiến sự nguy khó của người dân.

"Khi tôi đi đến một ngôi làng bị cô lập, bà con hầu như chỉ vì một cái mương nhỏ mà không thể đi qua được khi dòng lũ xiết," Hòa Minzy xúc động nhớ lại. Khoảnh khắc ấy đã thôi thúc cô sẽ trở lại xây một cây cầu.

"Cây cầu ấy được đặt tên là An Hòa. Hòa là trong tên tôi, Hoà Minzy. Chữ An là an toàn, bình an, với niềm mong cầu cho bà con không còn gặp những trận bão như vậy nữa" nữ ca sĩ giải thích.

Từ cây cầu đầu tiên ấy, đến nay đã có thêm những cây cầu An Hòa thứ hai, thứ ba, thứ tư được dựng lên ở nhiều tỉnh thành, nối liền những bờ vui và mang lại sự an toàn cho biết bao người dân.

Ca sĩ Hòa Minzy giao lưu trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trái tim người mẹ và 500 người con đặc biệt

Từ khi trở thành mẹ, trái tim của Hòa Minzy càng trở nên đồng cảm hơn với những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Cô chia sẻ, bản thân "không thể chịu nổi" khi thấy các em nhỏ phải chịu cảnh đói, khát, thiếu quần áo. Biết đến dự án "Nuôi Em", cô đã không ngần ngại chung tay hỗ trợ.

"Đến nay đã có khoảng 500 em nhỏ gọi hai tiếng mẹ Hòa rồi ạ!", nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ. Con số 500 không chỉ là một con số, đó là 500 bữa cơm no, 500 tương lai được thắp sáng hơn, và là minh chứng cho tấm lòng nhân ái của "người mẹ" đặc biệt này.

"Đến nay đã có khoảng 500 em nhỏ gọi hai tiếng mẹ Hòa rồi ạ!"

Thông điệp sống đẹp: Đừng thờ ơ!

Với Hòa Minzy, "sống đẹp" không cần phải là những điều quá lớn lao. Đó là sự quan tâm, là hành động xuất phát từ trái tim. Cô kêu gọi các bạn trẻ, đặc biệt là những người hâm mộ của mình, hãy sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.

"Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên," cô mượn lời khẩu hiệu của Đoàn để nhắn nhủ. "Nhìn thấy một cụ già đi đường đang cần giúp đỡ thì chúng ta đừng thờ ơ, mà hãy đi tới để đưa ra sự giúp đỡ của mình. Đó đã là việc làm cần thiết và thực tế nhất rồi".

Bằng chính câu chuyện và hành động của mình, Hòa Minzy đang lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực, một định nghĩa giản dị mà sâu sắc về một lối sống đẹp: Sống có trách nhiệm, biết ơn và luôn sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng.

Khoảnh khắc ca sĩ Hòa Minzy và anh Vũ Tiến Mạnh﻿ - người khiếm thị đầu tiên chinh phục đường chạy marathon 42,195 km và sáng lập CLB “Blind Runners - Người khiếm thị yêu chạy” trên sân khấu chương trình. Ảnh: Xuân Tùng