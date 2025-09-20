HĐND TPHCM triệu tập phiên họp bàn thảo 52 vấn đề quan trọng

HĐND TPHCM vừa có thông báo về chương trình dự kiến Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra vào ngày 29/9.

Dự kiến kỳ họp có sự tham dự và phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Theo kế hoạch, kỳ họp này thực hiện trình, thảo luận và thông qua 52 nội dung, tờ trình quy định các vấn đề quan trọng của thành phố.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Ngô Tùng.

Theo đó, nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật bao gồm 11 nội dung như Quy định hỗ trợ tiền ăn đối với chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố, Quy định về chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp, khu dân cư, Người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp, khu dân cư trên địa bàn thành phố Quy định về tên, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương…

Ngoài ra còn có nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2025-2026, Mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục từ năm học 2025-2026, Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu.

Nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 27 Điều 79 Luật Đất đai, Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó là nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt, với 41 nội dung. Nhóm này có một số nội dung như nghị quyết thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, Nghị quyết áp dụng Nghị quyết số 42 của HĐND TPHCM (cũ) về việc hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố, Nghị quyết áp dụng Nghị quyết số 29 của HĐND TPHCM (cũ) quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, Nghị quyết áp dụng Nghị quyết số 14 của HĐND TPHCM (cũ) về ban hành quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, Thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức…