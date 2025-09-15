Chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang về quy hoạch TPHCM sau sáp nhập

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang về quy hoạch TPHCM sau sáp nhập

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM vào sáng 15/9, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết TPHCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của quy hoạch trong định hướng phát triển thành phố. "Nói về định hướng phát triển phải nói đến quy hoạch. Thông báo với các đồng chí là Thường trực Thành ủy đã quyết định tổ chức tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng", ông Quang nêu rõ.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, việc tách sở thuộc cơ chế và thẩm quyền của thành phố, không phải xin ý kiến từ các cơ quan khác. Tuy nhiên, do lúc trước chưa tiên lượng hết khó khăn, tầm vóc của thành phố sau sáp nhập nên gom lại (hợp nhất Sở Quy hoạch - Kiến trúc với Sở Xây dựng - PV) cho gọn. Hiện nay, trước quy mô TPHCM mới, thành phố nhận thấy cần có cơ quan chuyên môn có đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện quy hoạch của mình.

Nêu rõ có nhiều quy hoạch lớn, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của TPHCM mới với quy mô hơn 14 triệu dân, gần 7.000 km2. "Việc lập quy hoạch này chúng ta cần thuê tư vấn nước ngoài và nguồn lực thực hiện từ tiền xã hội hóa và sẽ cần vận động nhiều doanh nghiệp làm. Do đó, việc này cần phải xúc tiến làm rất sớm, chậm chừng nào bị dở chừng đó", ông Quang nói.

Người đứng đầu Thành ủy TPHCM cũng lưu ý, ngoài quy hoạch trên còn rất nhiều quy hoạch bên dưới cần được thực hiện. Các quy hoạch này cần làm cùng lúc với quy hoạch kinh tế - xã hội, không chờ quy hoạch này xong mới làm quy hoạch khác.

Ông Quang cho rằng có hai cách tiếp cận nhưng theo quy định thì có thể làm song song, cùng san sẻ để trong thời gian sớm nhất có được bộ quy hoạch. Mặt khác, thành phố cũng có thể đồng tình sẽ phát triển theo đường hướng như thế nào và tuân thủ điều đó để phát triển đầu tư công lẫn thu hút đầu tư.

img-8898.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cán bộ chủ chốt thành phố bên lề hội nghị ngày 15/9. Ảnh: Ngô Tùng

Trao đổi trước đó tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của TP.HCM có nhiều gam màu sáng. Trong đó, tăng trưởng GRDP đạt 7,8%, thu ngân sách cao. TPHCM đang tập trung quyết liệt để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải phóng các nguồn lực.

Tuy nhiên, ông Được cũng nhìn nhận bức tranh kinh tế - xã hội vẫn còn gam màu tối, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025, trong 3 tháng cuối năm, ông Được đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Trong đó, Sở Nội vụ cần khẩn trương hoàn thành giai đoạn 2 về sắp xếp cơ quan chuyên môn của thành phố. Mặt khác, cần thúc đẩy các động lực mới như Trung tâm tài chính tại TPHCM, xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; tập trung thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực chuyển đổi số... Cùng với đó là tập trung làm lại quy hoạch trên cơ sở kế thừa 3 quy hoạch của TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đó.

Ngô Tùng
