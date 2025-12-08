Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Quân khu 9

TPO - Ngày 8/12, tại Cần Thơ, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (10/12/1945 - 10/12/2025) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự buổi lễ còn có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đại diện các địa phương vùng ĐBSCL; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, cán bộ Quân khu 9 qua các thời kỳ...

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9, nhấn mạnh: Ngày 10/12/1945, Xứ ủy Nam Bộ quyết định thành lập Chiến khu 8, Chiến khu 9 tiền thân của Quân khu ngày nay. Từ những chi đội đầu tiên giữa vùng đất “chín Rồng”, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã vượt qua muôn vàn gian khó, xây đắp truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu”.

Trải 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã lập nhiều chiến công oanh liệt, ghi dấu tại những địa danh Tầm Vu, Mộc Hóa, Ấp Bắc, Sóc Xoài, Chà Là… Quân khu 9 vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 3 Huân chương Sao Vàng, 5 Huân chương Hồ Chí Minh, hàng chục Huân chương Quân công và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những chiến công, nỗ lực, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 trong hai cuộc kháng chiến, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cũng như trong nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, những chiến tích ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc.

Bước vào thời kỳ mới, Tổng Bí thư yêu cầu, lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Quân khu 9 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị mới, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện các hình thái chiến tranh mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Cùng với đó, Tổng Bí thư lưu ý, Quân khu 9 phải làm tốt công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tham gia ứng phó thiên tai, dịch bệnh; triển khai hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn chiến lược Tây Nam Tổ quốc.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 9.

Trước khi tham dự lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Tượng đài Chiến thắng và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quân khu 9.