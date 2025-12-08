Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sập tường trong lúc sửa chữa nhà hàng, một người tử vong tại chỗ

Thái Lâm
TPO - Tường và dầm bê tông tại một công trình trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ đổ sập, đè chết một công nhân khi đang sửa chữa.

Chiều 8/12, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt khẩn trương xử lý hiện trường vụ sập tường, dầm mái tại công trình số 247 Phù Đổng Thiên Vương.

Hiện trường vụ sập nhà hàng gây chết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, trong lúc nhóm công nhân đang sửa chữa công trình trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt, một phần tường gạch và dầm bê tông trên mái bất ngờ đổ sập. Sự cố khiến anh N.X.H (46 tuổi) bị đè trúng, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu hộ, tuy nhiên nạn nhân không qua khỏi.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương xử xý hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động nói trên.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #sập nhà hàng #tai nạn lao động #Đà Lạt

