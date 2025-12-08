220 người được giới thiệu ứng cử HĐND TPHCM

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ngô Tùng - Thái Phương
TPO - Để đảm bảo thực hiện đúng quy định tổng số người được giới thiệu ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu, Thường trực HĐND TPHCM dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử và phân bổ là 220 người.

Ngày 8/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trình bày dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu. HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, tổng số đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 125 người.

tung-a.jpg
Đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: SGGP

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định tổng số người được giới thiệu ứng cử phải nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu, Thường trực HĐND TPHCM dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử và phân bổ là 220 người.

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công tâm, minh bạch; chú trọng chất lượng nhân sự; bảo đảm tính đại diện giữa đại biểu tổ chức chính trị (cơ quan đảng), cơ quan chuyên trách HĐND TPHCM, cơ quan quản lý Nhà nước; MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan tư pháp, phường - xã - đặc khu, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hiệp hội, hội, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, báo chí, văn - nghệ sĩ, tôn giáo và tự ứng cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn và có các đề xuất liên quan đến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu phù hợp với tình hình tại TPHCM.

Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tại TPHCM là 220 người; đảm bảo cơ cấu tái cử, đại biểu nữ, trẻ, đại biểu là người ngoài đảng, người tự ứng cử… theo quy định.

Ngô Tùng - Thái Phương
